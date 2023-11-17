Частое прослушивание музыки помогает улучшить память - врач-невролог

Было доказано, что это веселое хобби облегчает симптомы боли и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.Многим из нас нравится слушать музыку по разным причинам, будь то в социальной обстановке, за рулем автомобиля или во время отдыха в одиночестве.Однако это занятие может быть чем-то большим, чем просто развлечением, поскольку оно несет потенциальную пользу для нашего здоровья и благополучия. Врач рассмотрела многочисленные эффекты музыки как на разум, так и на тело.Одним из таких эффектов была возможность «улучшить память и умственные способности» — то, что представляет особый интерес по мере того, как мы становимся старше.Она поделилась некоторыми своими исследованиями в области музыки и здоровья мозга.«Ученые изучали, как восприимчивое прослушивание музыки может изменить активность мозга. Итак, это продольное исследование, и мы были заинтересованы в здоровом старении пожилых людей, музыкальные терапевты работали с ними, чтобы подобрать музыкальные произведения и плейлисты, которые одновременно заряжали энергией и расслабляли, которые они затем слушали по часу в день каждый день в течение восьми недель. записывая весь этот опыт», - говорит врач-невролог Козлова Виталина специально для МедикФорум.И до, и после этого вмешательства мы проводили нейропсихологические тесты, проводили электроэнцефалографию, а также собирали данные функциональной МРТ, и мы обнаружили увеличение функциональной связи, особенно между слуховыми областями мозга и центрами. мозга, которые важны для эмоций и вознаграждения. После этого вмешательства они стали более функционально связаны.Связь между аудиальными центрами и центрами вознаграждения в мозге означает нечто большее, чем просто тот факт, что человек наслаждается музыкой.«Система вознаграждения важна для множества функций, таких как обучение и мотивация. Поэтому музыка — это на самом деле слуховой канал, ведущий к этим центрам, которые важны для обучения, а также для социальных функций. Эта система вознаграждения снижает свою активность и функциональную связь с возрастом, и мы видим, что музыка как бы спасает эту связь, поэтому мы надеемся, что это может быть полезно для людей с деменцией и болезнью Альцгеймера».Согласно ее исследованиям, прослушивание музыки также улучшает память и когнитивные навыки, а также помогает бороться с одиночеством. Исполнение музыки, а не просто ее прослушивание, также имело свои преимущества.Когда вы смотрите на детей младшего возраста, дети с более интенсивным музыкальным обучением, как правило, лучше справляются с различными когнитивными и академическими тестами.А затем, в более старшем возрасте, пожилые люди, у которых больше музыкального опыта, как правило, имеют лучшие когнитивные функции, а также лучше способны слышать речь в шумной обстановке.«В последнее время мы также видим, что островковая кора головного мозга, которая является более старой областью мозга, имеет тенденцию лучше связываться с несколькими другими системами мозга у людей, которые имеют больший музыкальный опыт».Другие преимущества музыки для здоровьяКак прослушивание музыки может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Когда люди слушали музыку, их кровеносные сосуды расширялись или открывались в гораздо большей степени, чем когда они слушали расслабляющую запись.Более эластичные кровеносные сосуды означают лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшение притока крови к тканям».Прослушивание музыки, которая нам нравится, может выделять эндорфины и оксид азота, помогая кровеносным сосудам сохранять эластичность и функционирование.«Тем, кто чувствует себя хорошо, эндорфины также могут помочь объяснить, почему прослушивание музыки может облегчить боль».Чтобы воспользоваться преимуществами музыки, доктор сказала, что могут быть полезны все виды прослушивания – будь то «внимательное» прослушивание, прослушивание музыки в фоновом режиме или танцы под музыку.

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