Научные исследования, проведенные учеными German Center for Diabetes Research, подтверждают потенциальные пользы замены определенных продуктов питания для здоровья сердечно-сосудистой системыИсследование обнаружило, что замена ежедневного потребления яиц на 25–28 грамм орехов может снизить риск возникновения или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.Существует разногласие среди экспертов о влиянии холестерина, содержащегося в яйцах, на здоровье сердца. Некоторые сторонники мнения считают его вредным, однако другие настаивают на необходимости дополнительных научных данных для окончательных выводов.Однако факт остается фактом: исследования подтверждают, что орехи могут снизить уровень холестерина, что делает их привлекательной альтернативой в рационе питания.Кроме того, ученые выявили, что замена 50 граммов обработанного мяса, соответствующего почти двум ломтикам бекона или колбасы, таким же количеством бобовых, таких как чечевица, нут и фасоль, может уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от них на 23 процента.Анализ показал, что риск заболеваний был на 27 процентов ниже у тех, кто употреблял от 28 до 50 граммов орехов вместо обработанного мяса. Эти результаты подчеркивают потенциал замены определенных продуктов в рационе для поддержания здоровья сердца и сосудов.

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