Съедайте по 1 груше каждый день — диетолог объяснила, что будет происходит в организме

Вы когда-нибудь слышали о грушевой диете? Если вы любите есть груши, то вам следует читать дальше. Потому что груша действительно может помочь вам сбросить лишние килограммы.«Яблоко в день — и доктор не нужен» — известная поговорка."То же самое можно сказать и о грушах, поскольку семечковые плоды не только содержат витамины и минералы, но и предотвращают ожирение. Вы хотите сбросить лишние килограммы, но у вас нет времени и желания на сложные или однообразные концепции похудения? Тогда вам следует включить в свой рацион груши", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Всего одна груша в день поможет похудеть. О том, как действует грушевая диета, вы можете прочитать здесь.Полезно для похудения: вот что произойдет, если съедать 1 грушу в деньИсследователи смогли показать, что употребление одной груши в день помогает похудеть и снижает процент жира в организме у людей.Для этого они разделили участников своего исследования на две группы, которые должны были соблюдать одинаковую диету. Первой группе также следует съедать одну грушу в день.Результат оказался неожиданным: испытуемые в группе груш теряли вес в три раза быстрее, чем в контрольной группе. Но какие ингредиенты делают груши чудом для похудения?Груши содержат наполнительную клетчатку"Прежде всего, именно большое количество клетчатки помогает похудеть. Организму требуется много времени, чтобы переварить их, поэтому они обеспечивают длительное чувство сытости. Клетчатка также поддерживает постоянный уровень сахара в крови.Это предотвращает тягу к жирной пище и сладкому, а значит, вы сможете сэкономить немного калорий", - объясняет Пономарева.Кроме того, груши содержат много калия, который регулирует водный баланс и уменьшает задержку воды. Витамин С стимулирует жировой обмен, благодаря чему калории сжигаются эффективно.Груши содержат 57 калорий на 100 граммов и являются очень легкими.Лучше всего есть фрукты с фруктово-сладким вкусом в чистом виде. В таком состоянии груша содержит особенно большое количество питательных веществ. Но груши также являются полезным и полезным для фигуры блюдом, если их приготовить на пару, приготовить в виде пюре или добавить в кашу.Достаточно ли запаха груши, чтобы остановить тягу к еде?Предположительно, аромат фруктов призван побудить людей не переусердствовать, когда дело доходит до перекуса.В исследовании испытуемые с большей вероятностью выбирали фруктовый десерт вместо шоколадного торта, если ранее они находились в комнате с ароматом груши."По мнению исследователей, аромат увеличивает тягу к полезным фруктам и увеличивает желание съесть их. Однако вопрос о том, верна ли эта теория, остается спорным".

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