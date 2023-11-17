Почему витамины В считаются одним из наиболее ценных для человека
Чтобы минимизировать негативное воздействие стрессовых ситуаций, исключить развитие осложнений, рекомендуется поддерживать оптимальный уровень витаминов В в организме. Для этого стоит обратить внимание на питание, так как эти ферменты поступают вместе с пищей:
говяжья печень,
желтые и красные овощи,
сыр,
творог и молоко,
рыба,
яйца.
Эти продукты должны быть в рационе каждый день. Но учитывайте, что суточная доза витаминов В зависит от возрастной категории, региона проживания и вида профессиональной деятельности.
Можно ли использовать добавки к пище для восстановления уровня витаминов В
Если не получается восстановить запас витаминов В, то рекомендуется рассмотреть БАДы*. Это не лекарства, но лучше подбирать их совместно с лечащим врачом. Он проведет необходимые обследования. После этого с учетом функциональных особенностей организма подбирается безопасный состав. Часто для восстановления запаса витаминов назначаются добавки в виде капсул, как здесь. Они удобны для приема, содержат необходимое активное вещество.
Врач не только подберет подходящие по составу активные добавки, но и рассчитает суточную дозу, продолжительность курса. Для восполнения запаса витаминов В достаточно принимать добавки в течение 20-30 дней, соблюдая либо рекомендации врача, либо рекомендации производителя на упаковке.
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