ACAAI: аллергия на арахис лечится с помощью зубной пасты

На последнем собрании American College Of Allergy Asthma And Immunology (ACAAI) были представлены результаты исследования, которые могут изменить подход к лечению тяжелой аллергии на арахис. Ученые объявили о разработке зубной пасты, способной помочь в борьбе с этим видом аллергии.Аллергия на арахис часто вызывает серьезные симптомы, представляющие опасность для здоровья. Для смягчения эффектов аллергии, специалисты часто используют иммунотерапию, включающую введение малых доз арахисового белка. Это помогает организму постепенно привыкнуть к аллергену. Однако новое исследование представило инновационный подход: зубную пасту, специально разработанную для борьбы с аллергией на арахис.Эксперимент проводился на 32 человеках с аллергией на арахис в возрасте от 18 до 55 лет. Одной группе участников в течение 48 недель предлагалась обычная зубная паста, в то время как другая группа использовала пасту, содержащую арахисовый белок с постепенно нарастающей концентрацией.Удивительный результат заключается в том, что все участники, использующие зубную пасту с арахисовым белком, стали переносить высокие дозы аллергена. Единственным побочным эффектом был слабый зуд в полости рта.Участники эксперимента успешно завершили исследование, подтверждая высокую переносимость данного метода лечения. Эксперты отмечают, что эта новая форма иммунотерапии может стать более эффективной и удобной для пациентов, так как позволяет проводить лечение во время обычной гигиены полости рта.*Арахис, богатый источник белка, жирных кислот, витаминов и минералов, является ценным продуктом в питании. Вот несколько полезных свойств арахиса:важный источник питательных веществ для роста и восстановления клеток;содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют здоровью сердца и снижают уровень "плохого" холестерина;богат витаминами и минералами, включая витамин Е, фолиевую кислоту, ниацин, магний и медь, которые важны для поддержания нормальной функции организма;флавоноиды, ресвератрол и другие антиоксиданты, содержащиеся в арахисе, помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами, что может снизить риск развития некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания;богат полифенолами, которые могут помочь в защите от воспалений и укреплении иммунной системы.

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