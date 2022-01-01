Рано или поздно? Вот в какое время следует есть углеводы

Мало кто хочет полностью отказаться от углеводов во время диеты. Углеводы лучше сократить, но в какое время суток их следует есть? Овсянка на завтрак или макароны на ужин? Здесь вы можете узнать, когда углеводы наиболее полезны.Хотите похудеть или бороться со своими проблемными зонами? Тогда вы, наверное, слышали, что углеводы следует есть только в определенное время суток. Однако существуют разногласия относительно того, какое время лучше.Некоторые люди ценят богатый углеводами завтрак, чтобы начать день полным энергии. Другие полагаются на так называемую «загрузку углеводов» — план питания, при котором большая часть углеводов остается на ужин.Утро, а лучше вечер – в какое время суток на столе должны быть продукты, богатые углеводами? Вот что говорят нам эксперты по питанию.В это время следует есть углеводы«Не существует правильного или неправильного времени суток для употребления углеводов», - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.Если вы едите большую часть углеводов утром, вы можете поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, а также терять вес. Исследования уже доказали это.Однако другие исследования показали, что ужин с высоким содержанием углеводов и завтрак с низким содержанием углеводов также помогают похудеть.Участники исследования потеряли вес и размер, но смогли сохранить мышечную массу. Поэтому врач рекомендует тем, кто хочет похудеть, самостоятельно определить, какой вариант для них лучше.Углеводы – важно до и после тренировкиСпортсменам особенно следует следить за тем, чтобы они потребляли достаточное количество углеводов.«Употребление продуктов, богатых углеводами, перед тренировкой помогает организму работать эффективно, поскольку организм использует запасы энергии. Углеводы также могут помочь вам похудеть».Продукты с "медленными" (или сложными) углеводами (например, цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые) полезнее для здоровья, чем продукты с быстрыми углеводами (сладости, белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы и т.д.)."Простые углеводы должные быть сведены к минимуму, если вы хотите сохранить здоровье и контролировать вес".Самые полезные углеводыЦельнозерновые продуктыСложные углеводы богаты клетчаткой, которая помогает регулировать пищеварение и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они также содержат витамины и минералы, необходимые для здоровья организма."Цельнозерновые продукты могут помочь контролировать вес, так как они более сытные и могут снижать аппетит".ОвощиОвощи являются источником витаминов, минералов, которые необходимы для поддержания здоровья организма. Овощи могут помочь контролировать вес, так как они низкокалорийны и богаты водойБобовые"Бобовые культуры являются отличным источником белка и пищевых волокон, а также содержат множество витаминов и минералов".Бобовые также помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшают работу кишечника .

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