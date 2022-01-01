Врач предупреждает потребителей ибупрофена о серьезных побочных эффектах

Врач описал побочные эффекты ибупрофена, к которым «всегда следует относиться серьезно».Хотя ибупрофен наиболее известен как небольшая таблетка, пероральный прием ибупрофена также выпускается в виде капсул, гранул или жидкости. Обезболивающее, принимаемое при различных болях, возникающих ежедневно, легко доступно в большинстве аптек и супермаркетов.Как и любое другое лекарство в вашей аптечке, ибупрофен имеет список побочных эффектов, о которых следует знать.Однако, по словам доктора, прием больших доз обезболивающего может представлять собой серьезный риск. Врач объяснил, что ибупрофен — это препарат, известный как ингибитор фермента ЦОГ.Ферменты ЦОГ необходимы для производства простагландинов, которые обеспечивают защиту слизистой оболочки желудка.Когда ферменты ЦОГ отключаются, выработка желудочной слизи снижается, что может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).«Большие дозы могут вызвать желудочно-кишечное кровотечение, пептические язвы и/или панкреатит. Также может возникнуть печеночная и почечная недостаточность», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.По словам доктора, эти побочные эффекты могут проявиться уже через три дня после начала лечения ибупрофеном.«В одном исследовании желудочно-кишечное кровотечение возникло у некоторых здоровых добровольцев уже через три дня после начала приема ибупрофена по 800 мг три раза в день», - комментирует исследование врач.Обычная доза для взрослых составляет одну или две таблетки или капсулы по 200 мг три раза в день.Однако в некоторых случаях ваш врач может назначить более высокую дозу — до 600 мг, которую следует принимать четыре раза в день.Если у вас возникло желудочно-кишечное кровотечение, вызванное приемом обезболивающего, ваши испражнения могут стать первым сигналом тревоги.«Если кровотечение происходит в верхнем конце желудочно-кишечного тракта, когда кровь проходит через желудочно-кишечный тракт, она частично переваривается и выходит на других концах в виде смолистого, черного, дурно пахнущего стула, известного как мелена. Если кровотечение происходит ниже по желудочно-кишечному тракту, в толстой кишке, кровь будет выглядеть более красной. Он часто смешивается с испражнениями», - объясняет Завьялов.Поскольку мелена или кровь в стуле требуют неотложной медицинской помощи, врач посоветовал любому человеку с этими симптомами срочно обратиться к врачу.Передозировка ибупрофена возможна как намеренно, так и непреднамеренно. Всегда читайте этикетки на продуктах и внимательно следуйте инструкциям. Никогда не превышайте максимальную дозировку

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