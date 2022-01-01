Как определить, есть ли у вас чувствительность к глютену

Целиакия или, попросту, чувствительность организма к глютену, требует от нас внесения коррективов в свой рацион. Необходимо исключить продукты, содержащие клейковину (глютен), чтобы избежать различных проблем со здоровьем.Целиакия — это заболевание, связанное с непереносимостью глютена. Это достаточно распространенное явление, от него страдает каждый сотый человек на планете. Хотя в некоторых случаях у людей имеются похожие симптомы и при отрицательном диагнозе.С учетом этого специалисты в области здравоохранения стали использовать термин «чувствительность к глютену без целиакии» и, несмотря на то, что универсального анализа для ее определения не существует, многие согласятся, что как и в предыдущем случае свое состояние можно держать под контролем посредством безглютеновой диеты.Многие люди с подобным нарушениям стремятся принять меры как можно раньше, не консультируясь предварительно с врачом. Они сами назначают себе диету и придерживаются рациона питания без глютена.Однако лучше все-таки быть уверенными наверняка, так как подобный тип питания достаточно сложен, если говорить о долгосрочной перспективе, и желательно находиться под наблюдением врача или диетолога, чтобы рацион был сбалансированным и организму хватало питательных веществ.Как и в случае других проблем со здоровьем, целиакия или чувствительность к глютену без целиакии, обнаружить непросто, особенно когда не знаешь обо всех симптомах. Поэтому первое наше оружие против болезней — это хорошая осведомленность и умение определять, когда сигналы нашего организма являются причиной для консультации со специалистом.Каковы симптомы, предупреждающие о наличии проблем с глютеном?В 2009 году Национальный институт здравоохранения и клинического мастерства (NICE англ. аббревиатура) издал руководство под названием «Распознавание и определение болезни целиакия», разработанное группой гастроэнтерологов, диетологов и иммунологов (также в нее входили и некоторые пациенты).В нем в качестве первой меры для диагностирования возможного заболевания рекомендуется сделать анализ крови, особенно если у пациента имеется семейный анамнез или одна из следующих проблем со здоровьем:Аутоиммунное заболевание щитовидной железы;Герпетиформный дерматит;Синдром раздраженного кишечника;Диабет 1 типа.Данный анализ также будет необходим, если у пациента имеется один или несколько из следующих симптомов:Частые случаи вздутия живота и повышенное газообразованиеСиндром раздраженного кишечника или кислотный рефлюксЗапор или диарея (хронические, повторяющиеся ежедневно)Регулярное чувство тошноты и рвотаЗадержка в развитии или недостаток роста (у детей)Внезапная и неожиданная потеря веса телаГоловные боли и мигрениБоли в суставахДлительная (хроническая) усталостьДепрессия или чувство повышенной тревогиНепроходящая экзема или акне (хронические)Анемия, железодефицитная или другого типаПри этом анализ крови должен быть выполнен аккредитованной организацией здравоохранения или врачом, а также подтвержден процедурой биопсии кишечника.Любых альтернативных методов диагностики следует избегать, так как и целиакия, и чувствительность к глютену без целиакии могут повлечь за собой ряд негативных изменений в состоянии здоровья, которые необходимо соответствующим образом контролировать, полностью исключив из своего рациона продукты, содержащие клейковину (глютен).Как реагировать, если у вас имеется чувствительность к глютену?Если после того, как вы узнали о симптомах данного заболевания, вы можете отметить, что некоторые из них появляются у вас достаточно часто (или даже стали хроническими), то лучше всего не пытаться найти им какое-либо другое объяснение и как можно скорее обратиться к врачу.Рекомендуется попробовать придерживаться безглютеновой диеты в течение 60 дней и, так сказать, опытным путем проверить, уменьшится ли симптоматика и улучшится ли самочувствие. Если вы не в состоянии полностью исключить глютен из своего рациона, то это признак зависимости, справиться с которой поможет опытный диетолог.Злаки, содержащие глютен:ПшеницаРожьЯчменьОвесТритикалеПолба (спельта)КамутА вот те, в которых глютена нет:КиноаГречневая крупаРисСоргоПри покупке продуктов питания нужно очень внимательно читать состав на упаковках, так как зачастую глютен содержится в большинстве из них в большем или меньшем количестве.Чаще всего это:ПолуфабрикатыСоусы и заправки для салатовБлюда с большим количеством ингредиентовСладости и хлебобулочные изделияЕда быстрого приготовления.По прошествии рекомендованного периода безглютеновой диеты будет рекомендуется еще раз проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить с ним возможные изменения в поведении своего организма и оставшиеся/пропавшие симптомы.И если у вас действительно целиакия или чувствительность к глютену, то, скорее всего, диета подействует просто превосходно. Ее желательно будет придерживаться и дальше, чтобы избавить себя от более серьезных проблем со здоровьем и наслаждаться высоким качеством жизни.То есть, если врачи поставили такой диагноз, от вас потребуются постоянные усилия, направленные на изменение привычек, питания и образа жизни. Глютен должен остаться в прошлом и больше никогда не появляться в вашем рационе.

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