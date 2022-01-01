Вредные для сердца продукты, которые повышают холестерин – врач советует ограничить

От колбас до яичных желтков — некоторые продукты питания могут представлять риск для уровня холестерина и здоровья сердца.Неправильный выбор диеты часто является причиной высокого уровня «плохого» холестерина, который может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Поэтому важно понимать, чего следует избегать или ограничивать, чтобы свести к минимуму риск этого.Врач выделила четыре группы продуктов, которые могут представлять риск для вашей сердечно-сосудистой системы.1. Насыщенные жирыОт колбас до сыра, сливочного масла и кокосового масла — продукты с высоким содержанием насыщенных жиров являются одним из основных факторов повышения уровня «плохого» холестерина.Поэтому врач рекомендовал ограничить потребление насыщенных жиров до уровня менее семи процентов от общего ежедневного количества калорий.«Это означает сокращение потребления красного мяса, жирных молочных продуктов и тропических масел. Выбирайте нежирные куски мяса, выбирайте нежирные или обезжиренные молочные продукты и используйте более полезные для здоровья кулинарные масла, такие как оливковое масло», - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр .2. ТрансжирыТрансжиры — это искусственные жиры, которые часто встречаются в частично гидрогенизированных маслах, используемых в некоторых обработанных и жареных продуктах.Эти виновники могут повышать уровень «плохого» холестерина и снижать уровень «хорошего» холестерина – того типа, который помогает сохранить здоровье вашего сердца.«Транс-жиры считаются вредными для здоровья сердца, и людям с высоким уровнем холестерина следует избегать или минимизировать их потребление. Внимательно читайте этикетки на продуктах и выбирайте продукты, которые не содержат частично гидрогенизированных масел. Выбирайте цельные, необработанные продукты и по возможности готовьте дома», - объясняет врач.3. Пищевой холестеринДиетический холестерин , скрытый в субпродуктах, яичных желтках и моллюсках, оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные и трансжиры, но некоторые люди более чувствительны к нему, объяснил врач.Кардиолог рекомендует ограничить потребление холестерина в рационе до уровня менее 300 миллиграммов в день.«Индивидуальная реакция на пищевой холестерин может различаться, и некоторым людям, возможно, придется быть более осторожными».Вместо этого доктор рекомендовал включать в свой рацион различные источники белка, такие как нежирное мясо, птицу, рыбу и белки растительного происхождения.4. Обработанные и жареные продуктыОбработанные продукты, в том числе зерновые батончики и замороженные блюда, богатые насыщенными и трансжирами, могут способствовать повышению уровня холестерина.«Людям с высоким уровнем холестерина следует ограничить употребление обработанных и жареных продуктов, особенно с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Выбирайте цельные, необработанные продукты, готовьте дома, используя более здоровые методы приготовления, и отдавайте предпочтение фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам и нежирным белкам».

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