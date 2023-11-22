Врач Шестаков: алкоголь и нехватка витамина D усугубляют дефицит кальция

Врач Андрей Шестаков: из-за дефицита кальция часто страдают взрослые женщины и спортсмены.Кальций является одним из важнейших микроэлементов, получаемых человеческим организмом из пищи. Чаще всего он ассоциируется со здоровыми костями и зубами, хотя также играет важную роль в процессах кроветворения, помогает мышцам сокращаться, регулирует нормальный сердечный ритм и функции нервов. Около 99% кальция в организме хранится в костях, а оставшийся 1% находится в крови, мышцах и других тканях.Врач Шестаков сообщил о симптомах, указывающих на дефицит минерала.«Снижение работоспособности и нарушение подвижности суставов может указывать на нехватку кальция в организме».Шестаков подчеркнул, что наличие данной проблемы связано с подверженностью переломам, остеопорозу, потере зубов. При этом пострадать из-за опасных последствий дефицита кальция больше остальных рискуют женщины, вступающие в пору менопаузы, а также спортсмены.Постепенный, прогрессирующий дефицит кальция может возникнуть у людей, которые не получают достаточного количества кальция с пищей в течение длительного времени или теряют способность усваивать кальций.Медик предупредил:«нехватку кальция усугубляют алкоголь, курение, недостаток витамина D».Сколько нужно получать кальция? Рекомендуемая диетическая норма кальция для женщин в возрасте 19–50 лет составляет 1000 мг в день; для женщин 51+ лет – 1200 мг. Для мужчин 19–70 лет рекомендуемая суточная доза составляет 1000 мг; для мужчин 71+ лет – 1200 мг.

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