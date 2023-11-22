День сурка: почему ваша жизнь не меняется к лучшему, объясняет психолог Лабковский

Дом — работа — дом — работа, и так по кругу год за годом. У вас тоже жизнь уже давно топчется на месте? Зарплата не растет, карьера не движется, ярких событий не происходит… Почему же так получается? Разбираемся с психологом.Фразу «вся жизнь как день сурка» часто произносят люди, страдающие от однообразия происходящего с ними: из года в год одна и та же работа, одно и то же окружение, никаких новых знакомств, ярких встреч, роста доходов и путешествий, никакого движения вперед и вверх.Психолог Михаил Лабковский назвал шесть причин, почему ваша жизнь топчется на одном месте.1. Низкая самооценка«Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые, — вот вам пример простой идеи „это не для меня“», — объясняет психолог.2. Много страхов«Страхи могут быть социальными. Например, вы боитесь, что вас не примет новый коллектив, если вы смените работу на более престижную, — поясняет Лабковский. — Это может быть общая тревожность: вы постоянно чувствуете беспокойство по поводу будущего и ничего не решаетесь сделать. Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность, пусть даже очень скромную и не устраивающую вас».3. Вторичная выгода«Типичный случай: из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят, — говорит эксперт. — Еще они считают, что все богатые — исключительно воры, успешные люди — люди без души и дальше по списку… Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять „товарищей“».4. Нежелание что-то менять«Может быть, вам и правда хорошо там, где вы есть. Но вы решили, что вам очень нужно кресло руководителя или доход от двухсот тысяч в месяц, потому что сын маминой подруги столько получает и там уже сидит, — объясняет Михаил Лабковский. — Вы давите на газ и на тормоз одновременно, поэтому и жить моментом не получается, и добиваться желаемого — тоже».5. Это не ваши мечты«Жена хочет, чтобы вы зарабатывали больше денег, а мама — чтобы вы стали юристом, и так далее, — говорит психолог. — Но невозможно эмоционально и энергетически вкладываться в то, в чем вы на самом деле не заинтересованы. Эти желания должны быть исключительно вашими!»6. Вы уже выросли из этого«Отсутствие роста и интереса сказывается на карьерных успехах, — рассказывает Лабковский. — В какой-то момент может произойти выгорание в силу того, что вы уже давно перестали развиваться на этом месте. Кроме того, отсутствие достойного вознаграждения и ощущение нечетких перспектив тоже влияют на успех».

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