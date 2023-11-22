Диетолог Дианова раскрыла полезные свойства квашеной капусты

В квашеной капусте содержится большое количество полезных веществ, сообщает диетолог Нурия Дианова.Она рассказала, что дополнительная ферментация положительно сказывается на полезных свойствах продукта.По словам врача, квашеная капуста состоит из неперевариваемой клетчатки, которая помогает предотвратить рак толстой кишки и служит профилактикой запоров. Этот продукт положительно сказывается на работе ЖКТ и нормализует баланс флоры в кишечнике.Диетолог отмечает, что клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, делает кожу более чистой. К тому же, продукт богат ферментированной клетчаткой, которая предотвращает патологический рост флоры. Квашеная капуста также содержит большое количество витамина С.Однако врач предупреждает, что людям с заболеванием кишечника стоит быть осторожнее с данным продуктом. Например, людям, страдающим от дивертикулеза, лучше отказаться от употребления квашеной капусты, которая может вызвать обострение болезни. Язвенный колит или болезнь Крона, а также аутоиммунные заболевания кишечника тоже служат противопоказанием к употреблению данного продукта.

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