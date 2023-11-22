Нет энергии? 5 продуктов, которые лишают организм железа

Постоянная усталость, головокружение и выпадение волос – дефицит железа нельзя игнорировать, а в случае сомнений следует обратиться к врачу. Читайте здесь, какие популярные продукты лишают организм железа.Несмотря на то, что вчера вечером вы легли спать вовремя, глядя в зеркало, вы видите только темные круги под глазами? Вы чувствуете себя опустошенным и не знаете почему? Вы чувствуете головокружение время от времени?Тогда виноват дефицит железа. Микроэлемент играет важную роль в формировании клеток и клеточном дыхании."Это означает, что если мы поглощаем кислород через легкие, гемоглобин связывается с помощью железа и распределяется по всему телу через кровь, генерируя энергию в клетках", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Таким образом мышцы также снабжаются энергией. Если этот процесс нарушается, мы страдаем.По этим симптомам можно распознать дефицит железаБледностьУсталостьЗаболевания кожи и слизистых оболочекНедостаток энергииСнижение роста волосЛомкие ногти.Тем более, что симптомы разнообразны и не всегда ясны, важно обратиться к врачу. Потому что единственный способ обнаружить дефицит – это анализ крови."Белок ферритин имеет решающее значение. Это считается стандартным измерением количества железа, хранящегося в организме человека", - объясняет Захарова.Женщины чаще страдают от дефицита железаЗначения варьируются в зависимости от пола. Женщины страдают в 80 процентах случаев. Исследования США и Европы показывают: от 15 до 20 процентов всех женщин менструального возраста страдают дефицитом железа. Из них 3 процента страдают анемией (анемией).Хорошая новость: дефицит железа часто можно предотвратить с помощью правильной диеты.Плохая новость: существуют продукты, которые лишают организм железа."Вы должны помнить об этом, потому что при дефиците железа его обычно приходится замещать лекарствами".Черный чай и кофе – препятствуют усвоению железа в организмеТот факт, что черный чай и кофе являются классическими «железными грабителями», обусловлен наличием танинов. Причина: Растительные танины препятствуют усвоению железа из пищи."Если вы все еще не можете обойтись без них, вам следует наслаждаться обоими напитками только через два часа после последнего приема пищи. Это особенно актуально для людей, которые уже страдают от дефицита железа".Цельнозерновые продукты: простой трюк делает их лучшеПродукты, содержащие фитиновую кислоту, образуют соединения с железом, которые снижают его всасывание в организме. Вещество содержится в цельнозерновых и соевых продуктах. Но также в кукурузе и рисе."Маленькая хитрость: если замочить зерно перед едой, содержание фитиновой кислоты уменьшится", - советует врач.Какао, шоколад и шпинатКакао и шпинат содержат оксалат, который ограничивает всасывание железа в кишечнике.

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