Действие или бездействие: о чем мы жалеем больше всего на самом деле

Нам свойственно сожалеть именно о том, чего мы так и не сделали. Значит ли это, что нужно говорить «да» каждой новой возможности? Конечно нет.Но если вы о чем-то мечтали всю жизнь и дверь была закрыта, не игнорируйте момент, когда она чуть-чуть приоткроется.ЧТО ЛУЧШЕ: СДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ СДЕЛАТЬПредставьте такой сценарий. Вы разбирали старые коробки и нашли пачку денег, которые бабушка собирала для вас с момента вашего рождения. Вы хотели положить их в банк или купить на них валюту, но откладывали. Прошло несколько лет, и оказалось, что если бы вы это сделали, то сегодня были бы на 1000 долларов богаче.Теперь представьте другой сценарий: вы нашли и сразу же потратили эти деньги. Не сделай вы этого, не потеряли бы 1000 долларов.И в том, и в другом случае вы совершили ошибку. О какой из них вы пожалеете больше?Практика показывает, что в 9 из 10 случаев люди сожалеют о сделанном. Никто не хочет выглядеть дураком, и о дурацких поступках мы сожалеем больше, чем о своей лени. Большинство готово остаться дома и не пойти на танцы, лишь бы не оказалось, что танцуем мы так себе.Но вот в чем секрет: проходит время, и все меняется с точностью до наоборот. Хотя мы и сожалеем, что наша попытка потерпела фиаско, но эти сожаления проходят… спустя всего две недели. А сожаления об упущенных возможностях? Они длятся годами.Мы думаем, что сожалеем о своем прошлом, — на самом деле мы сожалеем о том, чего с нами не случилось, когда мы пожалели себя и сберегли деньги, время и энергию.ЛИЧНЫЙ ОПЫТОднажды мне предложили полугодовой контракт в Питтсбурге. Единственная проблема заключалась в том, что нужно было уехать на другой конец страны, а до этого я всю жизнь прожила в пригороде Портленда, в окружении шиноремонтных мастерских, с окнами, выходящими на автостраду. И представьте себе, я не хотела все это покидать.Коллеги тоже подливали масла в огонь: «ты что, собираешься ехать через всю страну — и все это ради шести месяцев работы»?Конечно, я потеряла несколько выходных, пакуя вещи и разбирая коробки, разбила в спешке несколько бокалов ручной работы — подарок, которым я очень дорожила. Я приехала в Питтсбург и сняла комнату в пригороде, с маленькими окнами и низкими потолками. Но это не важно.Пожалела ли я об этом? Ни разу. Я могу заменить разбитые бокалы новыми, но чем заменишь бесценный опыт? Я попала в город, где люди неспешно ездят на велосипедах, а по вечерам хозяева лавочек сидят на пороге и читают книги. Выходя из дома, я попадала на улицу, освещенную теплым вечерним светом, и шла вдоль кондитерских и маленьких магазинчиков. Я делала так каждый вечер, и это было счастье.ПРИМЕРЫЯ исследую способность человека принимать решения. И часто люди рассказывают мне, о чем жалеют всю жизнь.БездействиеТак, одна женщина рассказала, как ей горько, что она не осталась со своей настоящей любовью, и даже показала мне его старую фотографию. Другая сожалела о том, что молча согласилась на предложенные условия работы — целых десять лет потом она получала низкую зарплату и чувствовала, что ее не ценят. Три человека сказали: «Я жалею, что сразу же не ушел с моей предыдущей работы!»Мы сожалеем о том, что бездействовали, когда нам выпадал шанс, о том, что ждали слишком долго. Мы жалеем, что не стремились прыгнуть выше, не пробовали новое, не поставили на место коллегу, который потом годами изводил нас.ДействиеО чем мы не жалеем, так это о том, что мы решились сделать. Наши действия становятся поступками, превращаются в новые жизненные реалии. Даже не самый лучший выбор очень многому нас учит.Но почему? Почему мы не жалеем об этих решениях — ведь они, быть может, сделали нашу жизнь сложнее, уведя нас в сторону? Что бы мы ни делали: вступали ли в оказавшийся неудачным брак или принимали решение оставить работу — эти шаги становились реальной историей нашей жизни.Я выбрал это — и потом пришлось много работать, — но именно благодаря этому я стал тем, кто я есть сейчасБрак потерпел крах, и это было очень больно. Как думаете, сколько из тех, кто развелся, жалеют о том, что вообще были женаты? Наверное, 75-80%? Или, по крайней мере, 50%? Как бы не так. Из 900 человек лишь 39% сетуют, что лучше бы они вообще не вступали в брак.Почему 6 из 10 считают, что неудавшийся брак все-таки был хорошим опытом? Спросите у своего разведенного друга, сожалеет ли он, и он ответит: нет, у меня двое замечательных детей. Или, как сказала одна женщина: конечно, я бы вернулась назад и прошептала несколько слов на ухо той 26-летней невесте, но не уверена, что отсоветовала бы ей делать этот шаг.ЧТО В ИТОГЕЕсли мы не сожалеем о своих поступках так, как сожалеем о бездействии, значит ли это, что нужно говорить «да» каждой новой возможности? Конечно нет. Практически это невозможно — и, честно говоря, это не принесет удовольствия.И все же… Если есть что-то, о чем вы мечтали всю жизнь, но дверь была закрыта, — ловите момент, когда она вдруг приоткроется, пусть даже чуть-чутьВаш разум может придумать десятки отговорок и оправданий, найти сто поводов отложить задуманное. Но, в конце концов, если проигнорировать эту открытую дверь, мы будем об этом жалеть больше всего.

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