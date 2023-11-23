EMBO Molecular Medicine: учёные обнаружили инновационный метод здорового старения

Открытие интернациональной группы учёных представляет метод, направленный на улучшение здоровья путем управления иммунной системой для очистки тканей от накопленных поврежденных белков, вызванных различными стрессами, генетическими факторами и неправильным образом жизни.

Согласно публикации на портале EMBO Molecular Medicine, это инновационный подход к продлению здорового старения, который может иметь потенциал продлить активную и здоровую жизнь людей на годы.

Исследователи разработали новый подход, основанный на использовании иммунотерапии для таргетирования и удаления аномальных белков, которые обуславливают возрастные проблемы со здоровьем. Результаты исследования показали, что этот метод не только продлил продолжительность жизни экспериментальных моделей, но также существенно снизил уровень воспалительных цитокинов в организме и сохранял функции поведения и координации.

Иммунотерапия, основанная на моноклональных антителах, представляет собой новаторский метод, направленный не только на лечение симптомов, но и на устранение коренных причин возрастных хронических заболеваний.

Исследование выявило, что поврежденные белки, вызванные факторами окружающей среды и физиологическими условиями, способствуют хроническому воспалению и дегенерации тканей в организме. Новые моноклональные антитела, разработанные учеными, показали эффективность в стимуляции иммунной системы для удаления этих аномальных белков, что привело к улучшению жизненной активности и уровню здоровья тканей.

Это открытие открывает перспективы для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний, ориентированных на устранение коренных причин заболеваний и продление здорового периода жизни. Несмотря на то, что данная терапия все еще требует дальнейших исследований и тестирования, ученые надеются, что она может существенно повлиять на будущее здравоохранения и долголетие людей.

В исследованиях участвовали учёные из:

Nanyang Technological University, Сингапур;
Brock University, Канада;
Westlake University, Ханчжоу, Китай;
National University Heart Centre, Сингапур
University of Otago, Новая Зеландия
Newcastle University, Великобритания
Queen Mary University of London, Великобритания.

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