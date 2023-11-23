EMBO Molecular Medicine: учёные обнаружили инновационный метод здорового старения
Согласно публикации на портале EMBO Molecular Medicine, это инновационный подход к продлению здорового старения, который может иметь потенциал продлить активную и здоровую жизнь людей на годы.
Исследователи разработали новый подход, основанный на использовании иммунотерапии для таргетирования и удаления аномальных белков, которые обуславливают возрастные проблемы со здоровьем. Результаты исследования показали, что этот метод не только продлил продолжительность жизни экспериментальных моделей, но также существенно снизил уровень воспалительных цитокинов в организме и сохранял функции поведения и координации.
Иммунотерапия, основанная на моноклональных антителах, представляет собой новаторский метод, направленный не только на лечение симптомов, но и на устранение коренных причин возрастных хронических заболеваний.
Исследование выявило, что поврежденные белки, вызванные факторами окружающей среды и физиологическими условиями, способствуют хроническому воспалению и дегенерации тканей в организме. Новые моноклональные антитела, разработанные учеными, показали эффективность в стимуляции иммунной системы для удаления этих аномальных белков, что привело к улучшению жизненной активности и уровню здоровья тканей.
Это открытие открывает перспективы для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний, ориентированных на устранение коренных причин заболеваний и продление здорового периода жизни. Несмотря на то, что данная терапия все еще требует дальнейших исследований и тестирования, ученые надеются, что она может существенно повлиять на будущее здравоохранения и долголетие людей.
В исследованиях участвовали учёные из:
Nanyang Technological University, Сингапур;
Brock University, Канада;
Westlake University, Ханчжоу, Китай;
National University Heart Centre, Сингапур
University of Otago, Новая Зеландия
Newcastle University, Великобритания
Queen Mary University of London, Великобритания.
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