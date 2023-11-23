Уролог Гадзиян назвал частый симптом рака: опаснее, когда нет боли
Как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян, появление видимой крови в моче может быть симптомом разных заболеваний мочеполовой системы. Медики называют его макрогематурией, и в последние два месяца, по словам врача, на прием приходит очень много пациентов с такой проблемой. Однако наиболее опасным этот симптом становится в случае, если человек не чувствует боли или рези при мочеиспускании. По словам уролога, это может указывать на рак.
«Безболевая гематурия в 80-90% случаев означает, что где-то в мочевых путях есть опухоль. И в 99% случаев — злокачественная. Чаще всего это рак мочевого пузыря, лоханки почки или мочеточника, рак паренхимы почки, рак простаты. Редко это мочекаменная болезнь, гораздо реже, чем все думают», — предупредил доктор в своем телеграм-канале.
Начеку стоить быть всем, но курильщикам особенно. Как уточнил Марк Гадзиян, они в группе риска.
Специалист призвал срочно обращаться к врачу и проходить обследование, если человек хотя бы раз заметил у себя кровь в моче, которая не сопровождается болью. В онкологии раннее выявление болезни может реально стоить жизни.
Этот опасный симптом у мужчин проявляется по ночам
Как ранее рассказывал Марк Гадзиян, риск заболеть аденомой или раком простаты увеличивается у мужчин с возрастом: чем старше, тем риск выше. Как отмечал специалист, в США и Европе рак простаты уже давно занимает первое место в структуре онкологических заболеваний у мужчин. Поэтому начиная с 40 лет уролог советовал мужчинам следить за своим мочеиспусканием и регулярно сдавать анализ крови на ПСА — он считается главным маркером при ранней диагностике рака простаты.
В частности, Марк Гадзиян рекомендует мужчинам обращать внимание на частые ночные позывы сходить в туалет и трудности с опорожнением мочевого пузыря. Это тревожный сигнал, который требует консультации врача.
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