Хирург Умнов объяснил, как безвредно отогреть замерзшие руки и ноги

Замерзшие руки и ноги нельзя окунать в кипяток, поскольку высок риск получения ожога, заявил преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, необходимо дать кистям и стопам аэробную нагрузку, а также намазать их кремом или маслом и помассажировать."Под воздействием холода в организме человека происходит защитная реакция, а именно централизация кровотока, при котором кровь от периферических частей тела (кисти, стопы, щеки, уши, губы) направляется к жизненно важным (сердце и головной мозг в первую очередь). Из-за снижения кровотока падает и температура тела на конечностях. Как говорится, руки и ноги околели. Придя домой в кипяток не надо конечности окунать, так как высок риск ожога", — объяснил Умнов.Он также добавил, что нельзя употреблять алкоголь и сигареты, так как они дополнительно вызывают спазм сосудов. Вместо кофе рекомендуется выпить чашку зеленого чая или хотя бы подержать ее в руках, чтобы расширить сосуды. Врач также посоветовал массировать замерзшие конечности легкими движениями."Натрите конечности кремом или маслом и легкими движениями их массируйте. Вместо кофе лучше выпить чашку зеленого чая или хотя бы подержать ее, так как расширяются сосуды. После проведения этих процедур можно и в ванну/душ. Но температура не более 40 градусов. Подуть на руки или подержать их над источником тепла (радиатор, камин) также помогут в нагревании", — подчеркнул хирург.Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что зимой важной одеваться по погоде, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний. Специалист призвал обязательно носить шапку с шарфом, а также рекомендовал не мыть голову перед выходом на улицу и не разговаривать много по телефону на морозном воздухе.

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