Специалисты рассказали, как облегчить симптомы нижних мочевыводящих путей без лекарств

СНМП – это комплекс расстройств, включающих учащенное мочеиспускание, стрессовое недержание мочи, сильные неотложные позывы к мочеиспусканию, в том числе и ночью.Специалисты рассказали, как избавиться от симптомов нижних мочевыводящих путей, включающих учащенное мочеиспускание, недержание мочи, позывы сходить в туалет, в том числе по ночам.Как говорится в журнале British Medical Journal, все эти непрятные симптомы можно убрать, если вести правильный образ жизни и тренировать мочевой пузырь.Такое заявление основано на исследовании с участием 1077 взрослых мужчин, каждый из которых страдал от симптомов нижних мочевыводящих путей. 524 из них следовали вышеуказанным советам. ИМ выдали специальные буклеты, где было подробно расписано, как справиться с СНМП. Остальные лечились медикаментами. Через 12 недель выяснилось, что у тех, кто следовал советам из буклета многие симптомы недуга уменьшились.«В первичной медико-санитарной помощи мы часто традиционно полагались на фармацевтическое лечение мужчин с неприятными симптомами мочеиспускания. Исследование TRIUMPH подчеркивает важность обсуждения консервативных мер со всеми этими пациентами», - подытожили эксперты.

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