Уролог Смерницкий: терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя
Уролог Смерницкий сообщил, что желание посетить туалет возникает при нахождении в мочевом пузыре больше 150 мл жидкости. Терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя, иначе может возникнуть эффект перерастяжения мышцы, из которой состоит мочевой пузырь. В этом случае задержка мочи приобретает уже хронический характер.
Уролог Смерницкий добавил, что мочу нельзя считать стерильной жидкостью – это еще одна причина, объясняющая, почему важно своевременно опорожнять мочевой пузырь.
«Длительное нахождение мочи в полости мочевого пузыря чревато развитием инфекции мочевых путей – от циститов и восходящих пиелонефритов и гидронефроза, когда токсины мочи сразу же поступают в кровь. Возникает уремия, или хроническая почечная недостаточность», - предупредил врач
Он пояснил, что постоянная задержка мочи в мочевом пузыре способствует образованию камней и воспалению. Мужчины старше 50 лет из-за этой проблемы рискую столкнуться с крайне неприятными изменениями в работе мочевого пузыря.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Урология
Добавить комментарий