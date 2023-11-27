Ученые предупреждают, что сильный смех может привести к смерти

Смех, вопреки своей способности дарить радость и улыбку, может иметь и негативные воздействия на здоровье. Интенсивный и продолжительный смех может оказать серьезное воздействие на организм человека, вплоть до вызова сердечного приступа и даже фатальных исходов.Согласно публикации издания The Sun, исследования показывают, что во время смеха происходят существенные физиологические изменения. Увеличивается сердцебиение, поднимается артериальное давление, что может представлять опасность для людей с уже имеющимися сердечными проблемами. Кроме того, интенсивный смех может вызвать спазмы бронхов, мышечные напряжения в области шеи и плеч, а также привести к болям в животе. Подчеркивается важность контроля за реакцией организма на комические ситуации.Согласно новым открытиям, не каждый вид смеха одинаково полезен для здоровья. Естественный и умеренный смех имеет свои позитивные стороны, такие как укрепление иммунной системы и снижение уровня стресса. Однако, чрезмерное веселье и гиперактивность могут стать факторами риска для серьезных проблем со здоровьем. В связи с этим важно находить баланс между радостью от смеха и заботой о физическом состоянии.Эксперты подчеркивают необходимость осознанного подхода к чувству юмора и призывают к осторожности, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими медицинскими проблемами.

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