5 малоизвестных признаков общего дефицита В12, от которого страдают 85% пострадавших

По мнению врача, на устранение этих изнурительных симптомов могут потребоваться годы.Витамин B12 является важным питательным веществом, которое содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца.Он необходим человеческому организму для создания здоровых эритроцитов. Без функционирующих эритроцитов кислород не может переноситься по организму, что может вызвать целый ряд проблем со здоровьем.Если дефицит B12 сохраняется в течение длительного времени, эти проблемы могут стать изнурительными, затрудняя повседневную жизнь.Однако, как только вы заметите признаки, вы можете обратиться за медицинской помощью, и, к счастью, дефицит B12 обычно легко лечится."Из-за его роли в обеспечении организма кислородом неудивительно, что дефицит B12 может вызвать анемию и симптомы, подобные анемии. Сюда входят такие побочные эффекты, как сильная усталость, мышечная слабость и головокружение. Однако, возможно, менее известен тот факт, что его дефицит может вызвать когнитивные проблемы", - говорит врач-невролог Александра АлехинаСуществует пять таких проблем, которые наблюдаются у 85 процентов пациентов с дефицитом B12.Это:Проблемы с памятьюКогнитивные нарушенияНоминальная афазия (речевое расстройство, из-за которого человек не может эффективно общаться), проблемы с обучениемГоловные боли и мигрени.Эти проблемы встречаются гораздо чаще, чем любой другой тип симптомов, возникающих при дефиците B12.«Однако у многих людей неврологические, нейропсихологические или когнитивные симптомы являются основным симптомом», — говорит врач. «Анемия присутствует менее чем у 20 процентов людей с дефицитом B12».И хотя другие симптомы, сопровождающие дефицит, могут быстро исчезнуть, когнитивное воздействие может быть более продолжительным.«Для полного исчезновения неврологических симптомов, возникающих в результате дефицита B12, может потребоваться несколько месяцев или даже лет».Алехина перечислила симптомы, которые могут возникнуть у человека с низким уровнем витамина B12.Функция мозга: «мозговой туман», проблемы с памятью, когнитивные нарушения, бессонница, головные боли (особенно мигрень), изменения поведения, проблемы с обучением, номинальная афазия.Настроение: перепады настроения, раздражительность, депрессия, тревога, галлюцинации, бред, психоз.Сенсорная система: периферическая парестезия («покалывание»), онемение, невропатические боли, нарушение равновесия, снижение чувства вибрации или проприоцепции (ощущения положения суставов), шум в ушах, атаксия, нарушение вкуса, иногда миелопатия.Конституциональные: утомляемость, анемия (макроцитарная или нормоцитарная, если также имеется дефицит железа или связанная с малой талассемией), другие цитопении, жалобы со стороны брюшной полости, мальабсорбция, задержка в развитии, потеря веса, диарея, гиперпигментация, глоссит, (афтозный) стоматит, бесплодие, инфекции мочевыводящих путей.

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