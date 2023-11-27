Шесть факторов, которые влияют на количество сжигаемых калорий
Вес тела.
Один из главных факторов, влияющих на сжигание калорий, - это вес. Чем больше вес, тем больше калорий сжигается за тренировку. Исследование показало, что до 43% разницы в сжигании калорий можно объяснить различиями в размере внутренних органов. Это одна из многих причин, почему процесс похудения может быть сложным.
Мышечная масса.
Люди с более развитой мышечной массой сжигают больше калорий даже при сопоставимом весе с теми, у кого мышцы менее развиты. Силовые тренировки могут помочь увеличить мышечную массу и ускорить процесс сжигания калорий.
Пол.
В целом, мужчины сжигают больше калорий по сравнению с женщинами как во время тренировок, так и в состоянии покоя. Это связано с их обычно большей мышечной массой и метаболическими особенностями. Женщины генетически склонны сохранять больше жира для поддержки гормонального баланса и функций связанных с рождением потомства.
Возраст.
С возрастом мы теряем мышечную массу и снижается скорость обмена веществ. Это может привести к снижению скорости сжигания калорий. Исследования также указывают, что метаболизм скорее всего стабилизируется между 20 и 60 годами, а затем начинает снижаться.
Уровень физической подготовки
Тело адаптируется к тренировкам, поэтому при постоянных однотипных упражнениях вы можете сжигать меньше калорий из-за адаптации к нагрузке.
Интенсивность тренировок.
Высокоинтенсивные упражнения позволяют сжигать гораздо больше калорий в течение того же времени по сравнению с упражнениями низкой интенсивности. Например, исследование показало, что участники, пробегающие 1 милю, сожгли значительно больше калорий при высокой интенсивности, чем при низкой.
Эти факторы являются ключевыми при определении того, как организм сжигает калории во время тренировки. Понимание их влияния может помочь в оптимизации тренировочных программ и достижении желаемых результатов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий