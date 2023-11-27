Врачи назвали топ-3 традиций японской кухни, обеспечивающих долголетие
1. Водоросли
Японцы едят морскую капусту и другие водоросли в роллах, суши, супах и даже - в высушенном виде - вместо чипсов. Все это - богатейшие йодом продукты (и другими полезными микроэлементами, кстати, тоже). "Эту привычку перенять точно стоит - недостаток йода в организме у каждого второго россиянина", - поясняют авторы канала. Кстати, российская морская капуста, как и восточная "чука" - остаются доступными и дешевыми продуктами.
2. Десерты без сахара
Японские "вкусности" могут даже не сразу показаться вам десертами - они совсем не сладкие, потому что добавленного сахара в них нет, лишь натуральная сладость сезонных фруктов. А если в них использована мука, то обычно рисовая. Такое сочетание защитит от лишних сантиметров в талии (японцы - одна из самых стройных наций в мире), понизит уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Прием пищи - это ритуал
Для японцев обед с друзьями второпях сродни оскорблению. Здесь принято есть в один прием пищи много блюд, но маленькими порциями, расслабляться, делиться новостями. Для японцев еда - вид отдыха, и главное здесь - вовсе не количество съеденного. Когда вы едите медленно, вы сводите к минимуму риск переедания и утоляете свой гедонистический голод (получаете максимальное удовольствие, а на биохимическом уровне - организм вырабатывает полезные гормоны). И в результате поправиться вам не грозит.
К этим трем правилам здорового питания можно добавить также привычку есть больше рыбы, чем мяса, чайную церемонию (чай заваривается особым образом, чтобы сохранились по максимуму все полезные вещества), а также большую долю ферментированных продуктов (включая знаменитый соевый соус и тофу - соевый творог) - они обеспечивают здоровое пищеварение.
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