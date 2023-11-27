Врачи назвали топ-3 традиций японской кухни, обеспечивающих долголетие

Продолжительность жизни в Японии - одна из самых высоких в мире, страна входит в "клуб 80-летних", поскольку в среднем японцы живут около 82 лет. Один из факторов, способствующих долголетию, - правильная еда. Накануне Дня Васёку (Дня японской кухни), который отмечался в прошедшие выходные, эксперты телеканала "Доктор" напомнили о самых полезных пищевых привычках японских семей. Перенять их не сложно и нам.1. ВодорослиЯпонцы едят морскую капусту и другие водоросли в роллах, суши, супах и даже - в высушенном виде - вместо чипсов. Все это - богатейшие йодом продукты (и другими полезными микроэлементами, кстати, тоже). "Эту привычку перенять точно стоит - недостаток йода в организме у каждого второго россиянина", - поясняют авторы канала. Кстати, российская морская капуста, как и восточная "чука" - остаются доступными и дешевыми продуктами.2. Десерты без сахараЯпонские "вкусности" могут даже не сразу показаться вам десертами - они совсем не сладкие, потому что добавленного сахара в них нет, лишь натуральная сладость сезонных фруктов. А если в них использована мука, то обычно рисовая. Такое сочетание защитит от лишних сантиметров в талии (японцы - одна из самых стройных наций в мире), понизит уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.3. Прием пищи - это ритуалДля японцев обед с друзьями второпях сродни оскорблению. Здесь принято есть в один прием пищи много блюд, но маленькими порциями, расслабляться, делиться новостями. Для японцев еда - вид отдыха, и главное здесь - вовсе не количество съеденного. Когда вы едите медленно, вы сводите к минимуму риск переедания и утоляете свой гедонистический голод (получаете максимальное удовольствие, а на биохимическом уровне - организм вырабатывает полезные гормоны). И в результате поправиться вам не грозит.К этим трем правилам здорового питания можно добавить также привычку есть больше рыбы, чем мяса, чайную церемонию (чай заваривается особым образом, чтобы сохранились по максимуму все полезные вещества), а также большую долю ферментированных продуктов (включая знаменитый соевый соус и тофу - соевый творог) - они обеспечивают здоровое пищеварение.

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