Даже небольшое количество этих продуктов увеличивает риск болезни Альцгеймера

К 2030 году число случаев деменции во всем мире увеличится примерно на 40 процентов. Причина этого: демографические изменения и меняющиеся факторы образа жизни современного общества.В настоящее время болезнь Альцгеймера считается неизлечимой. Соответственно, наука в настоящее время тратит много времени на изучение факторов риска и профилактических мер."Здоровый образ жизни может существенно снизить риск болезни Альцгеймера. В частности, большое значение в профилактических исследованиях уделяется питанию", - говорит врач-невролог Козлова ВиталинаВсе больше и больше исследований показывают негативные долгосрочные последствия диеты, которая в основном состоит из обработанных продуктов промышленного производства."Существует четкая связь между диетой с высокой степенью переработки и развитием болезни Альцгеймера".Ученые изучают диету и когнитивные способностиУченые исследовали более 10 000 испытуемых в течение 10 лет. Через регулярные промежутки времени участники исследования заполняли анкеты о своих привычках в еде и потреблении обработанных пищевых продуктов.Они делились на 3 группы:минимально обработанные продукты, которые были максимально пастеризованы (например, свежие, сушеные или замороженные фрукты или овощи; цельнозерновые продукты; мясо; рыба и молоко),обработанные пищевые продукты (например, консервированные фрукты; хлеб; сыр; соленые, копченые или консервированные мясные и рыбные продукты) ипищевые продукты с высокой степенью переработки (например, пищевые продукты, обработанные промышленным способом, которые содержат масла, жиры, сахар, крахмал или искусственные усилители вкуса и, таким образом, почти не содержат свежих продуктов).Кроме того, испытуемые трижды в год проходили два разных теста для проверки своих умственных и когнитивных способностей.Продукты с высокой степенью обработки повышают риск болезни Альцгеймера даже в небольших дозахРезультат: испытуемые, чья диета состояла как минимум на 20 процентов из продуктов с высокой степенью переработки, имели на 28 процентов более высокий риск снижения когнитивных функций и на 25 процентов более высокий риск снижения исполнительских способностей, чем субъекты, которые ели наименее обработанную пищу."Учитывая план питания на 2000 калорий, это будет означать, что всего лишь 400 калорий, потребляемых в виде продуктов с высокой степенью переработки, связаны со значительно повышенным риском психических заболеваний. Для сравнения: 400 калорий — это даже не энергия половины замороженной пиццы".Сбалансированная диета может компенсировать негативные последствияНа первый взгляд это звучит более драматично, чем есть на самом деле. Другое наблюдение исследователей показало, что у испытуемых, которые потребляли оставшиеся 80 процентов необработанных продуктов, то есть фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка из мяса и рыбы, не наблюдалось какого-либо снижения когнитивных или исполнительных функций.Поэтому можно предположить, что богатые питательными веществами необработанные продукты компенсируют негативное воздействие продуктов с высокой степенью переработки – предположительно потому, что тело (и разум) по-прежнему снабжаются всеми важными микро- и макронутриентами.«Сокращение потребления продуктов с высокой степенью переработки может быть эффективным способом предотвращения когнитивных заболеваний», - советует врач-невролог.Выводы исследователей соответствуют рекомендациям так называемого правила 80/20.Если 80 процентов рациона состоит из необработанных, богатых питательными веществами продуктов, то обычные 20 процентов «разрешено»."На практике это означает, например, что вы едите три сбалансированных, необработанных приема пищи, но затем разрешаете «грешить» одним из двух перекусов – это на самом деле полезно для вашего психического отношения к питанию и никоим образом не навредит вашему здоровью".Другие факторы риска болезни АльцгеймераПомимо диеты, на риск болезни Альцгеймера могут влиять и другие факторы, большинство из которых связаны со здоровым образом жизни:Травмы головыЧрезмерное употребление алкоголяЗагрязнение мелкой пыльюНехватка образованияИзбыточный весПовышенное артериальное давлениеНарушение слухаКурениеДиабетДепрессииНедостаток упражненийОтсутствие социальных контактов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки