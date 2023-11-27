Врач Богатырев: обезболивающие препараты влияют на развитие опасных болезней почек

Уролог Артур Богатырев рассказал о том, какие особенности образа жизни могут серьезно ухудшить состояние почек.Врач Богатырев констатировал, что хорошая работа почек немыслима без употребления достаточного количества воды.«Поскольку этот орган выполняет выделительную функцию и выводит токсины из организма, ему необходима жидкость. В случае ее отсутствия приток крови к почкам ослабляется, и они перестают в полной мере справляться со своей функцией», - поделился он.Специалист назвал оптимальное количество воды для взрослых людей – это 8–10 стаканов (за сутки). Если употребляется слишком много воды, это тоже сказывается на почках негативно.Кроме того, разрушительным образом на почки влияет переизбыток употребляемой соли. Богатырев напомнил, что предельное суточное количество соли – 5 граммов. Злоупотребление солью стимулирует безостановочную работу почек, что может ослабить их.Еще одним фактором риска является неправильный, бесконтрольный прием лекарств. По словам врача Богатырева, обезболивающие препараты влияют на развитие опасных болезней почек. В частности, их использование связывают с развитием такого состояния как острая почечная недостаточность.Вдобавок на почки плохо влияет несвоевременное опорожнение мочевого пузыря, врач посоветовал не иметь привычки подолгу терпеть и не ходить в туалет.

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