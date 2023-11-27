Не только для кожи и волос: врач составила полный гид по витамину В5

Чаще всего название витамина В5 мелькает в рекламе средств для волос. Но этим эффект пантотеновой кислоты не ограничивается. Она нужна для кожи и ногтей, работы многих органов и систем. Но где ее брать?Витамин B5, или пантотеновая кислота, — водорастворимый витамин, входящий в группу B. Это вещество активно участвует в обмене веществ, регулирует работу внутренних органов, помогает в борьбе со стрессом и становится незаменимым помощником на пути к красоте.Врач высшей категории рассказала «Доктору Питеру», зачем нужно пополнять запасы В5, в чем его польза, в каких продуктах его искать, чем грозит дефицит пантотеновой кислоты.Для обмена веществВитамин B5 в организме человека преобразуется в пантетин. Эта форма пантотеновой кислоты входит в состав кофермента А или КоА, который является важнейшим участником обмена веществ. Без КоА наш организм просто не смог бы правильно расщеплять белки, жиры и углеводы. Кофермент А также участвует в выработке жизненно необходимых ферментов, аминокислот, жирных кислот и других органических соединений.Для печени и сосудовПантетин нормализует выработку в организме холестерина и его производных. Пантотеновая кислота регулирует уровень липидов (жиров) в сыворотке крови. Таким образом, витамин B5 предотвращает образование холестериновых бляшек в сосудах. Не меньшую роль вещество играет и для печени. Пантетин защищает орган от избыточного отложения жиров.Синтез гормоновВитамин B5 принимает непосредственное участие в работе коры надпочечников и синтезе гормонов глюкокортикостероидов. Они, в свою очередь, имеют огромное значение для здоровья человека: помогают противостоять инфекциям, устраняют воспалительные процессы, отвечают за эмоциональный фон. Достаточное количество витамина B5 — обязательное условие для нормального функционирования надпочечников и гормонального баланса в организме.Борьба со стрессомВитамин B5 незаменим в периоды повышенной психоэмоциональной нагрузки, и причину этому также стоит искать в работе надпочечников. Именно они вырабатывают кортизол и другие гормоны стресса, которые позволяют организму адаптироваться к резким изменениям внешней среды. Дефицит витамина B5 способен привести к гормональному дисбалансу и снижению стрессоустойчивости человека.Память и вниманиеВитамин B5 необходим не только для душевного равновесия, но и для нормальной работы нервной системы. Он участвует в выработке органических соединений ацетилхолинов, которые являются нейротрансмиттерами и передают сигналы между нервными клетками. Ацетилхолины отвечают за скорость обработки и запоминания информации, концентрацию внимания, интеллектуальное развитие и когнитивные функции.Заживление ран и ожоговВитамин B5 оказывает регенерирующее воздействие на кожу и слизистые оболочки. Вещество ускоряет восстановление кожных покровов при ранах и ожогах. Пантотеновую кислоту также применяют при лечении аллергических реакций и некоторых кожных заболеваний, например экземы или акне.Здоровая кожа и волосыПантотеновая кислота часто входит в состав косметических средств. Помимо заживляющего эффекта витамин B5 отлично справляется с задачей увлажнения кожи, снимает раздражение и успокаивает. Аналогичное воздействие вещество оказывает на кожу головы и волосы.Суточная потребностьСуточная потребность в витамине B5 для взрослого человека составляет 5-10 мг. Повышенная доза может требоваться при восстановлении после травм и операций, в периоды стресса и интенсивных физических нагрузок.Дефицит витамина B5Дефицит пантотеновой кислоты встречается редко. Некоторое количество вещества вырабатывается микрофлорой кишечника, но витамин В5 также содержится во многих продуктах питания, причем как животного, так и растительного происхождения. Так что для пополнения запасов вещества здоровому человеку достаточно придерживаться сбалансированного рациона. Тем не менее дефицит витамина B5 все-таки может развиться. Обычно это происходит в следующих случаях:болезни желудочно-кишечного тракта: панкреатит, синдром мальабсорбции — нарушение всасывания питательных веществ в тонком кишечнике, гельминтоз — поражение глистами. Дефицит может возникнуть и при разрушении витаминов в желудочно-кишечном тракте. Такое состояние характерно для гастритов с пониженной кислотностью и переизбытка пищеварительных ферментов, от которого иногда страдают дети;прием некоторых лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, средств оральной контрацепции, мочегонных;хроническая алкогольная зависимость;«голодные» диеты;несбалансированное питание с переизбытком сахара и жиров в рационе;хронический стресс.Признаки дефицита витамина B5Снижение иммунитета: частые простуды и респираторные заболевания.Проблемы со сном.Упадок сил, слабость, сложности с концентрацией внимания, эмоциональная нестабильность.Кожные высыпания, дерматиты.Ломкость волос и ногтей.Парестезия — хаотичные покалывания, онемение и мурашки на коже.Синдром «горящих стоп» — покраснение и жжение в области стопы. Возникает при запущенных формах дефицита.У младенцев — повышенная сухость кожных покровов, опрелости и гнойничковые высыпания на коже. Кроме того, дефицит витамина B5 у маленьких детей часто возникает параллельно с рахитом.Источники витамина B5Пантотеновую кислоту без труда можно найти как в мясной и молочной продукции, так и в растительной пище. Среди продуктов животного происхождения лидерами по содержанию витамина B5 считаются говядина, субпродукты (печень, почки, сердце), молоко, яйца, жирная рыба, икра. Из продуктов растительного происхождения в рацион стоит добавить брокколи, цветную капусту, томаты, грибы, семена подсолнечника, картофель, бобовые, гречневую и овсяную крупы.Следует учитывать, что пантотеновая кислота крайне чувствительна к термической обработке: при нагревании ее биодоступность снижается на 30–50%. Аналогичное действие на вещество оказывает контакт с уксусной кислотой и содой.Как принимать витаминЧаще всего витамин B5 принимают в составе комплекса витаминов группы B. В чистом виде вещество требуется реже — например, при тяжелых инфекциях, сильном стрессе или серьезных физических нагрузках.В любом случае перед началом приема препарата необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Специалист оценит ситуацию и предложит варианты решения проблемы.Для устранения небольшого дефицита будет достаточно скорректировать рацион. В сложных случаях может потребоваться курс таблеток или инъекций пантотена — наиболее биодоступной формы витамина B5. При лечении кожных заболеваний врач может назначить мазь или лосьон с пантотеновой кислотой.ПередозировкаВитамин B5 относится к числу водорастворимых, поэтому передозировка встречается крайне редко. Излишки вещества в норме выводятся из организма вместе с мочой. Гипервитаминоз развивается лишь в исключительных случаях, например при длительном приеме витамина в очень высоких дозировках. В этом случае возможны такие побочные эффекты, как тошнота, расстройство стула и вздутие живота.

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