Употребление томатного сока натощак снижает уровень холестерина

Новые исследования в Catholic University (Рим, Италия) по изучению связи между потреблением томатов, содержащих ликопин, и уменьшением риска развития атеросклероза привели к интересным открытиям. Изыскания подтверждают влияние ликопина на метаболизм холестерина.Согласно публикации на портале NIH, результаты исследований показали, что ликопин, содержащийся в помидорах, снижает уровень общего холестерина внутри клеток человека в зависимости от дозировки. Этот эффект был связан с уменьшением синтеза холестерина за счет регулирования активности определенных ферментов, модуляции рецепторов, а также стимуляции оттока холестерина из клеток.В экспериментах на животных, страдающих атеросклерозом, ликопин и томатные продукты также уменьшали общий уровень холестерина в крови, снижали "плохой" холестерин (ЛПНП) и повышали уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).Анализ клинических исследований на людях также подтвердил, что пищевые добавки с ликопином и/или потребление томатных продуктов могут снижать уровень "плохого" холестерина в крови, исходя из дозы и продолжительности приема.В заключение, хотя имеются данные о прямом воздействии ликопина на уровень холестерина и его благоприятном влиянии на здоровье сердца, требуются дополнительные исследования для более глубокого понимания механизмов этого процесса. Также необходимы более тщательные клинические исследования на людях для определения конкретной роли ликопина в управлении уровня холестерина и его потенциального использования в качестве лекарства или диетического вмешательства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки