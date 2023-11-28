Пластический хирург Перушкина рассказала, почему появляется второй подбородок

Второй подбородок часто рассматривается как косметическая проблема. Однако существуют более серьезные причины этого явления.Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала о том, какие именно причины могут быть ответственными за это состояние, а также как его можно устранить.Второй подбородок может появляться по разным причинам. Среди них:наличие жировых отложений из-за неправильного питания и недостатка физической активности;возрастные изменения, при которых избыток жировой ткани и излишняя кожа образуются из-за потери тонуса;нарушение осанки, например, из-за сутулости;особенности анатомии, такие как маленький подбородок или скошенные углы челюсти, что приводит к сглаживанию челюстно-подбородочного угла;а также наличие эндокринологических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет или заболевания щитовидной железы.Основное показание к коррекции второго подбородка — это наличие эстетических проблем, которые беспокоят пациента.В области подбородка и шеи существуют два слоя жировой ткани: поверхностный (подкожно-жировая клетчатка) и глубокий жировой пакет (расположенный за подкожной мышцей шеи).Методы массажа и косметологии направлены на работу с поверхностным слоем, в то время как хирургический подход успешно воздействует на все слои.Чтобы избавиться от второго подбородка, необходимо наладить режим сна и питания, считает Перушкина.Помимо изменения распорядка дня, возможно выполнение самомассажа в домашних условиях при помощи рук/ролика/скребка для улучшения местного кровообращения и усиления обмена веществ. Также рекомендуется пройти курс массажа лица и шеи в специализированных студиях массажа для улучшения состояния кожи, укрепления мышц и работы с сутулостью.

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