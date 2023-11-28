Индийский кардиолог Раджасекхар назвал одним из примеров хорошего сочетания продуктов для снижения уровня холестерина овсянку с ягодами.Кардиолог Раджасекхар напомнил, что высокие показатели холестерина в крови ассоциируются с подверженностью людей инсультам и инфарктам. Одним из способов избежать этой проблемы является сбалансированный рацион, которого придерживаются изо дня в день.«Правильное питание и физическая активность помогут привести в норму показатели крови, а некоторые пищевые комбинации особенно эффективны для контроля холестерина», - приводится мнение врача в издании Jagran.Кардиолог Раджасекхар назвал сочетания продуктов для снижения холестерина и лучшей защиты от развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, медик посоветовал чаще использовать в повседневном рационе сочетания фруктов, овощей и злаков. Например, есть овсянку или другие цельнозерновые каши с добавлением фруктов, овощей, ягод.Эксперт уточнил, что растительные продукты содержат стеролы и станолы – природные соединения с противовоспалительным действием. Конкретно их источниками являются цельное зерно, бобовые, фрукты, овощи. Говоря о сочетаниях продуктов, кардиолог порекомендовал употреблять вместе цельнозерновыми макаронами или хлебом, крупами или бобовыми апельсиновый сок.Помимо того, кардиолог Раджасекхар назвал подходящим сочетанием продуктов для снижения холестерина блюда из рыбы, овощей и зелени. Особую пользу организму, сердечно-сосудистой системе приносит употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3, которыми богата морская рыба.Еще одно рекомендованное врачом сочетание продуктов для снижения холестерина – это орехи и натуральный йогурт. По словам кардиолога, такой перекус обеспечивает организм мононенасыщенными жирами, теми же омега-3, фитостеролами – данные вещества благотворно влияют на функционирование сосудов и состояние сосудистой ткани.«Кроме того, следует сочетать зеленый чай и орехи», - дополнил специалист.

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