Диетолог Соломатина рассказала, сколько говядины можно есть пожилым
Я рекомендую не есть говядину людям после 50 лет, если у них есть проблемы с кишечником и предрасположенность к образованию злокачественных опухолей.
При этом людям помоложе можно есть красное мясо до трех раз в неделю, а пожилым стоит ограничиться всего одним приемом говядины в неделю.
Соломатина утверждает, что не стоит есть говядину людям, которые страдают от подагры, камней в почках и проблем, связанных с мочевой кислотой.
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