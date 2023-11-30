Врач Круглова развеяла миф о связи меда с появлением лишнего веса
Врач Круглова рассказала, может ли употребление меда повлиять на появление лишнего веса. Специалистка констатировала, что именно мед как отдельно взятый продукт не провоцирует полноты, если употребляется человеком в рамках здорового рациона, без переедания.
Врач Круглова добавила, что мед можно есть в любое время дня, на фигуру это не влияет. Что влияет – общее количество съеденной за день пищи и суточная калорийность рациона.
Круглова развеяла миф о связи меда с появлением лишнего веса:
«Существует миф, что мед способствует набору веса, поэтому его можно есть только в первой половине дня. Это не так. В большей степени влияет все-таки общая калорийность рациона».«Существует миф, что мед способствует набору веса, поэтому его можно есть только в первой половине дня. Это не так. В большей степени влияет все-таки общая калорийность рациона», - сказала она.
Диетолог уточнила, что мед относится к числу продуктов с добавленным сахаром, которые должны употребляться строго умеренно. Эксперт уточнила, что чайная ложка меда эквивалентна 5-6 граммам сахара. Без всякий опасений за здоровье и фигуру ежесуточно можно съедать до 6 чайных ложек меда, если в течение дня не употребляются другие сласти.
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