Пища, богатая полифенолами, снижает риск сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера

Учёные продолжают углублять наши знания о важности питания, насыщенного полифенолами, для общего здоровья и защите от ССЗ, а также болезни АльцгеймераПолифенолами (ПФ) называется группа природных соединений, обнаруживаемых в различных продуктах растительного происхождения и морских водорослях.Свыше 100 лет ученые изучают воздействие ПФ на организм человека. В прошлом веке выявлено, что ПФ обладают антиоксидантными свойствами, помогая бороться с вредными свободными радикалами, что способствует предотвращению атеросклероза, рака, диабета, инфаркта и инсульта.На сегодняшний день обнаружено более 8000 различных ПФ соединений, которые производятся растениями для защиты от негативных воздействий окружающей среды (засуха, ультрафиолетовое солнечное излучение и т.д.).Итоги новейших исследований говорят, что ПФ играют значительную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры, улучшают чувствительность к инсулину и снижают воспалительные процессы. Такие выводы подтверждены не только в лабораторных исследованиях, но и в ходе различных клинических испытаний на людях.Особое внимание привлекает факт, что некоторые продукты, богатые ПФ и проходящие обработку кишечными бактериями, могут проникать через гематоэнцефалический барьер, оказывая благоприятное воздействие на мозг. Это может снижать воспаление, связанное с риском развития деменции и депрессии.Изыскания подчеркивают важность здорового питания, богатого ПФ, в поддержании общего здоровья и защите от серьезных заболеваний, и призывают к интеграции таких продуктов в повседневную диету для улучшения здоровья.

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