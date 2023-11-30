Нутрициолог Катерина Кузина: полезность десертов определяется составом их ингредиентов и низкой калорийностью.Нутрициолог Кузина отметила:«Чтобы сладкие десерты были полезными, нужно тщательно подходить к подбору ингредиентов».Специалистка поделилась мнением о том, что людям, которые не могут обойтись без сладкого, следует готовить лакомства самостоятельно. В этом случае можно быть уверенным, что его состав окажется натуральным, не содержащим излишков сахара или компоненты искусственного происхождения, трансжиры.Нутрициолог Кузина поделилась вариантами полезных десертов. Один из них – сорбет. При его изготовлении можно обойтись без добавленного сахара, и такой десерт может дать организму витамины и минеральные вещества.Еще один вариант полезного десерта – натуральное банановое мороженое.«Сладкоежки могут сделать мороженое на основе размятых замороженных бананов. Оно не будет содержать сахара и жирных ингредиентов, будет полезным как дополнительный источник витаминов и клетчатки», - пояснила Кузина.Другими полезными десертами эксперт назвала фруктово-ягодное желе и запеченные яблоки с орехами и медом.

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