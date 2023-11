A&D: сознательные личности менее подвержены риску диагностирования деменции

Согласно новому анализу, проведенному исследователями из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета, у людей с такими чертами личности, как добросовестность, экстраверсия и позитивный аффект, реже диагностируется деменция, чем у людей с невротизмом и негативным аффектом. Разница не связана с физическим повреждением ткани головного мозга, обнаруженным у пациентов с деменцией, а, скорее всего, связана с тем, как определенные черты личности помогают людям справляться с нарушениями, связанными с деменцией. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.Предыдущие исследования пытались установить связь между чертами личности и деменцией, но они были в основном небольшими и представляли только определенные группы населения, говорит автор исследования Эмори Бек из Калифорнийского университета в Дэвисе.«Мы хотели использовать новые технологии, чтобы обобщить эти исследования и проверить силу и последовательность этих ассоциаций», — говорит Бек. Если эти связи сохранятся, то нацеливание на личностные качества для изменения вмешательств на более раннем этапе жизни может стать способом снижения риска деменции в долгосрочной перспективе.Бек и его коллеги проанализировали данные восьми опубликованных исследований, в которых приняли участие более 44 000 человек, из которых у 1703 развилась деменция. Они изучили показатели личностных качеств «большой пятерки» (добросовестность, экстраверсия, открытость опыту, невротизм и доброжелательность) и субъективного благополучия (положительный и отрицательный аффект и удовлетворенность жизнью) в сравнении с клиническими симптомами деменции (показатели когнитивных тестов) и патологией головного мозга при аутопсии.Обычно считается, что личность связана с риском деменции через поведение, сказал Бек. Например, люди, которые имеют высокие показатели добросовестности, с большей вероятностью будут хорошо питаться и заботиться о своем здоровье, что приводит к улучшению здоровья в долгосрочной перспективе.Исследователи обнаружили, что высокие баллы по отрицательным чертам (невротизм, отрицательный аффект) и низкие оценки по положительным чертам (добросовестность, экстраверсия, положительный аффект) были связаны с более высоким риском диагноза деменции. Высокие баллы по открытости опыту, доброжелательности и удовлетворенности жизнью оказали защитный эффект в меньшем количестве исследований.Однако, к их удивлению, не было обнаружено никакой связи между этими чертами личности и реальной невропатологией в мозгу людей после смерти.«Для нас это было самое удивительное открытие», — говорит Бек. «Если личность предсказывает результаты когнитивных тестов, но не патологию, что может произойти?»Одно из объяснений состоит в том, что некоторые черты личности могут сделать людей более устойчивыми к вреду, причиняемому такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Люди с более высоким уровнем некоторых черт могут найти способы, осознают они это или нет, справиться с нарушениями и обойти их. Другая работа членов исследовательской группы показала, что у некоторых людей с весьма обширной патологией могут наблюдаться незначительные нарушения когнитивных тестов.Исследователи также рассмотрели другие факторы, которые могут смягчить связь между личностью, риском деменции и невропатологией, включая возраст, пол и уровень образования.«Мы почти не обнаружили доказательств воздействия, за исключением того, что защитный эффект добросовестности увеличивается с возрастом», — сказал Бек.Многие факторы способствуют развитию деменции. По словам Бека, среди тех, которые не связаны напрямую с генетикой, это исследование является первым шагом в выявлении связи между личностью и деменцией. Исследователи планируют продолжать и расширять работу, в том числе изучать людей, у которых наблюдаются незначительные нарушения перед лицом множества патологий. Они также надеются изучить другие повседневные факторы, которые могут играть роль в развитии деменции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки