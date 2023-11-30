Диетолог Бобровский дал 5 советов, как прийти в форму к Новому году

До Нового года остался всего месяц. Многие прибегают к экстремальным диетам, чтобы сбросить лишние килограммы перед праздниками. Однако есть и более здоровые способы похудеть, рассказал диетолог Андрей Бобровский«Если вдруг человек прибавил в весе, то за месяц можно избавиться не более чем от 3 килограммов и 1–3 сантиметров в объемах. Это при условии адекватного похудения – без экстремальных диет», – заявил Бобровский.Первый совет диетолога – необходимо стабилизировать режим питания, снизить калорийность продуктов. Врач советует провести несколько разгрузочных дней и исключить из рациона рафинированные высококалорийные продукты (мучное, сладости и пр.). Диетолог отмечает, что стоит перейти на богатые пищевыми волокнами продукты (например, фрукты, цельнозерновые крупы, овощи). Клетчатка спасет от перееданий, говорит врач.Также Бобровский рекомендует пить много воды, потому что она работает в качестве детокс-продукта.Другим советом диетолога стало повышение дневной активности – как минимум до 10 000 шагов в сутки, утверждает специалист.Еще одна рекомендация Бобровского – исключение из поля зрения вредных и провоцирующих переедание продуктов. Например, сладостей или колбасы.«И наконец, мой любимый и действенный лайфхак: чтобы удержаться от активного переедания в новогоднюю ночь традиционных любимых блюд, найдите возможность в течение месяца до праздника пару раз их попробовать. Тогда сохранить спокойствие в отношении провоцирующих продуктов будет намного проще», – заключил диетолог.

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