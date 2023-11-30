Онколог Максим Астраханцев заявил, что некоторые продукты, употребляемые за столом в праздники, могут влиять на развитие злокачественных заболеваний.Онколог Астраханцев назвал алкоголь и колбасные нарезки источником канцерогенов в праздники.«Алкоголь – главный «праздничный» канцероген», - заявил медик в беседе с РИАМО.Специалист посоветовал в грядущие новогодние праздники ограничится за столом символическим бокалом спиртного. Онколог Астраханцев констатировал, что бесконтрольный прием алкоголя является канцерогенным фактором: злоупотребление им ассоциируется с подверженностью раку горла, раку пищевода, раку печени, раку молочной железы.Кроме того, источником канцерогенов в праздники онколог считает колбасные нарезки или нарезки из готового переработанного мяса. По словам медика, в такой продукции содержатся искусственные компоненты в виде консервантов и вкусовых добавок, употребление которых серьезно повышает риск колоректального рака (рака толстой и прямой кишки).«Чтобы снизить риск рака, рекомендуется заменить колбасы и нарезки на натуральное мясо, которое не прошло технологическую обработку», - поделился онколог Максим Астраханцев.Помимо этого, он рекомендовал воздерживаться от употребления шпрот и сладостей промышленного производства. Такие продукты тоже могут быть источником нежелательных добавок, действующих на организм как канцерогены.

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