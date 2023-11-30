Травматолог рассказал, как уберечь себя от травм при гололеде
Для того чтобы не падать, стоит передвигаться медленнее, осторожнее и главное — не отвлекаться на телефон. Особенно, если идешь по скользкому и темному пространству. Передвигаться нужно немного расставив руки и согнув коленки, чтобы лучше держать баланс. И третий совет — носить правильную обувь, без скользкой подошвы. Если человек в гололед носит летние кроссовки, не удивительно, что он может упасть, — заявил врач.
Ранее Терновой подчеркнул, что в последние дни выросло число пациентов с травмами. По его словам, это спровоцировали погодные условия и гололед на дорогах. Терновой посоветовал гражданам быть осторожнее на улицах и в случае получения травм сразу обращаться за медицинской помощью.
Врач Андрей Литвиненко ранее рассказал, что боль при ушибе после падения на льду терпимее, чем при переломе. Он добавил, что в случае перелома человек не сможет сгибать ушибленную конечность, а также могут возникать щелчки или хруст из-за смещения контура.
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