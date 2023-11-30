Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

Пластический хирург Василиса Перушкина: второй подбородок может появиться из-за возрастных изменений или имеющихся заболеваний.

Хирург Перушкина рассказала о причинах появления второго подбородка. Во многих случаях этому способствуют отложения жиры, возникающие в тесной связи с нездоровыми пищевыми привычками и сидячим образом жизни. Кроме того, его возникновение нередко обуславливается возрастными изменениями – с ними ассоциируются процессы увеличения подкожно-жировой клетчатки и снижение тонуса кожи.

Перушкина отметила, что второй подбородок бывает не только у людей с повышенной массой тела. Его наличие может объясняться особенностями лицевой анатомии или нарушением осанки.

«Из-за сутулости вторым подбородком могут обладать очень стройные пациенты», - поделилась пластический хирург

Также, обратила внимание Перушкина, появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний –

«эндокринологических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и так далее».

Медик пояснила, что на начальном этапе скапливания жира в области подбородка для избавления от него могут быть эффективными физические нагрузки, упражнения, правильный рацион, а также массажа лица и шеи. Если такие жировые отложения существенны, следует обращаться за помощью к специалистам.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь