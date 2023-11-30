Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний
Хирург Перушкина рассказала о причинах появления второго подбородка. Во многих случаях этому способствуют отложения жиры, возникающие в тесной связи с нездоровыми пищевыми привычками и сидячим образом жизни. Кроме того, его возникновение нередко обуславливается возрастными изменениями – с ними ассоциируются процессы увеличения подкожно-жировой клетчатки и снижение тонуса кожи.
Перушкина отметила, что второй подбородок бывает не только у людей с повышенной массой тела. Его наличие может объясняться особенностями лицевой анатомии или нарушением осанки.
«Из-за сутулости вторым подбородком могут обладать очень стройные пациенты», - поделилась пластический хирург
Также, обратила внимание Перушкина, появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний –
«эндокринологических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и так далее».
Медик пояснила, что на начальном этапе скапливания жира в области подбородка для избавления от него могут быть эффективными физические нагрузки, упражнения, правильный рацион, а также массажа лица и шеи. Если такие жировые отложения существенны, следует обращаться за помощью к специалистам.
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