Врач Мясников: люди могут получать несуществующие диагнозы

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников заявил, что многие ставящиеся людям диагнозы не соответствуют реальному состоянию организма.Доктор Мясников высказался о том, что люди могут получать несуществующие диагнозы.«Иногда людям ставят диагнозы, которые с их состоянием не имеют ничего общего».В частности, считает он, ошибочно трактуется иммунодефицит или снижение иммунитета. Мясников отметил, что эти две медицинские проблемы подразумевают очень серьезные и тяжелые нарушения, порой врожденные. Если человек часто простывает, еще не значит, что у него снижен иммунитет. Сниженный иммунитет в реальности возникает из-за старения, беременности или заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечная недостаточность, хронические почечные патологии.«Все остальное, о чем мы говорим как о снижении иммунитета, – это просто функциональные нарушения, когда мы слабы и физически, и морально. В голове депрессия, мышцы слабые, дышим поверхностно и неправильно», - заявил Александр Мясников.Также по его мнению люди могут получать несуществующие диагнозы, связанные с так называемым хроническим панкреатитом. Мясников констатировал, что хронический панкреатит действительно встречается, но это заболевание вызывается главным образом употреблением водки и наличием камней в желчном пузыре. Так что из 100 пациентов с таким диагнозом в реальности он будет соответствовать состоянию организма лишь у одного.Врач пояснил, что хронический панкреатит следует диагностировать только после анализов на ферментную достаточность и всасывание, а не по симптомам – его симптоматика практически не отличается от проявлений таких нарушений как синдром раздраженного кишечника, дивертикулез или кишечные полипы.Помимо этого, Мясников скептически прокомментировал постановку диагнозов «песок в почках», «повышенное внутричерепное давление» или «вегетососудистая дистония». Он предупредил, что очень мелкие образования в почках никак не ощущаются, а повышение внутричерепного давления возникает лишь в критических обстоятельствах, требующих реанимации, и не является широко распространенным. Что касается дистонии, когда ее «диагностируют», это может означать, что в реальности у пациента так и не выявили настоящую патологию – нередко ею оказывается анемия или дисфункция щитовидной железы.

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