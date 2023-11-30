В Роскачестве назвали продукты, препятствующие развитию раковых клеток

Перечень продуктов, которые способны защищать организм человека от онкологии, довольно обширный.Специалисты Роскачества представили список продуктов, которые стоит обязательно включать в свой рацион. Их регулярное употребление значительно снижает риски развития онкологии.Так, в рационе обязательно должны присутствовать продукты из цельнозерновых культур, с легкоусвояемым белком и ненасыщенными жирами.

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