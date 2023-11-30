Почему варикоцеле у ребенка обязательно нужно лечить? Объясняет врач

Варикоцеле — это варикозное расширение вен, несущих кровь от яичка. Это весьма распространенное заболевание, которое встречается примерно у 12-25% мальчиков и подростков. На ранних стадиях оно часто не имеет никаких симптомов, однако без своевременного лечения может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до бесплодия. О том, как не пропустить варикоцеле, чем оно опасно, и как проводится лечение, рассказывает детский уролог-андролог, заведующий хирургическим стационаром для детей в «СМ-Клиника» Максим Сергиенко.Чем опасно варикоцелеНачнем с того, что по венам течет венозная кровь. Это кровь, богатая углекислым газом и продуктами распада, которые должны выводиться из организма, в то время как кислорода и питательных веществ в ней почти нет. В норме кровь по яичковой вене течет, как и по всей нижней части нашего тела, снизу вверх. При варикоцеле ток крови обратный — сверху вниз.«Поэтому получается, что яичко постоянно находится в состоянии недостатка питательных веществ и избытка вредных. Клетки яичка крайне чувствительны к такому голоданию и могут быстро повреждаться, снижая функцию органа. А основная их функция — формирование половых клеток, то есть сперматозоидов, и гормонов, в основном тестостерона. В общем, всего того, что сильно влияет на мужское здоровье», — поясняет врач.Этиология заболевания до конца не изучена. Но считается, что оно может быть связано с особенностью строения сосудов, недостаточностью соединительной ткани и нарушением работы венозных клапанов.Группы рискаОсновная группа риска по варикоцеле — мальчики 14-15 лет. Именно поэтому первое и главное, о чем важно помнить родителям мальчика, вступившего в период полового созревания, — о профилактических осмотрах у врача. Если симптомов нет, только специалист на осмотре сможет поставить правильный диагноз.«В первое время заболевание, как правило, протекает без жалоб. И чаще всего патология выявляется при прохождении подростком профосмотра у детского уролога-андролога. Но иногда парни сами находят у себя различия в строении правой и левой половин мошонки — расширенные сплетения яичковой вены», — говорит детский хирург.Современные дети и подростки активно занимаются спортом: ходят в спортивные секции (иногда сразу несколько), занимаются в зале и на турниках. Но мама и папа каждого мальчика должны знать, что при варикоцеле не рекомендованы любые тренировки, связанные с поднятием тяжестей и мышечным напряжением. Это может привести к прогрессированию заболевания, поэтому прежде, чем идти в спорт, необходимо показать ребёнка врачу-урологу.Диагностика варикоцелеПо мере прогрессирования заболевания могут возникать тянущая боль в пораженной части мошонки, особенно при физической нагрузке; визуальная асимметрия мошонки (пораженное яичко ниже здорового); повышение температуры мошонки из-за венозного застоя.Диагностика начинается с осмотра мальчика детским урологом-андрологом. Врач оценивает состояние мошонки визуально стоя и лежа, проводит пальпацию, просит пациента задержать дыхание или натужиться (проба Вальсальвы) — это нужно для определения стадии варикоцеле при его наличии. Для уточнения степени расширения вен, скорости обратного венозного кровотока и размеров яичек проводится УЗИ мошонки с доплерографией.По словам эксперта, варикоцеле чаще встречается слева — это обусловлено различной анатомией строения венозной системы правой и левой половины человеческого тела. При правостороннем и двустороннем варикоцеле всегда нужно в первую очередь исключать новообразования, которые передавливают вены, нарушая проходимость крови по ним.Когда нужно делать операциюЕдиной эффективной схемы консервативного лечения варикоцеле не существует. При поздних стадиях необходимо оперативное лечение, которое может предотвратить развитие необратимых процессов в яичке.«Есть несколько видов операций, которые выполняются при варикоцеле. Наиболее оптимальная из них — малоинвазивная операция Мармара, выполняемая через небольшой разрез (около 2см). Поскольку процедура малоинвазивная, реабилитационный период после нее короткий, кроме того, сведены к минимуму возможные осложнения. В большинстве случаев пациент может покинуть стационар уже в день операции», — рассказал Максим Сергиенко.По словам врача, есть и другие оперативные методики, в том числе лапароскопические. Однако, в последние годы, чаще всего врачи отдают предпочтение операции Мармара.Результат операции оценивают на УЗИ: по отсутствию тока крови по венам и дальнейшему уменьшению яичка. После операции рекомендуется ежегодно наблюдаться у врача уролога-андролога, в том числе и после 18 лет.Варикоцеле — распространенная проблема среди детей и подростков, которую не стоит оставлять без внимания. Необходимо понимать, что отсутствие ярко выраженных симптомов и хорошее самочувствие ребенка в данном случае — это не показатель того, что заболевание протекает благоприятно. Определить это может только врач после обследования. Поэтому профилактические приемы у врача уролога-андролога крайне важны.

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