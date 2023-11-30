Вплоть до кровотечений: почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами

Иногда вместо того, чтобы ждать свободный талон к врачу, людям проще подсмотреть решение проблемы в Интернете или спросить рецепт у знакомого, который болел с похожими симптомами. Врач Госпиталя для ветеранов войн рассказала, чем может закончиться подобное лечение.На днях Всемирная организация здравоохранения озвучила пугающую статистику: каждый третий житель Европы принимает антибиотики без назначения врача.Эксперты опросили 8221 человека из 14 стран. Антибиотики за последние 12 месяцев принимала половина опрошенных. Причем лишь две трети — по назначению врача. Чаще всего таблетки пили от простуды, симптомов, похожих на грипп, при боли в горле и кашле.Однако, по словам экспертов, подобные симптомы чаще вызывают вирусы, против которых антибиотики не действуют. Поэтому такой бесконтрольный прием лекарств вызывает серьезный повод для беспокойства.Кстати, у Минздрава есть своя статистика: в 2022 году более половины россиян, принимавших антибиотики, делали это без назначения врача.И проблема касается не только антибиотиков. Люди, погуглив симптомы в Интернете или послушав знакомого с похожими жалобами, идут в аптеку с готовым списком лекарств, минуя врача. Вот чем это может закончиться.Врач высшей категории, заведующая отделением терапии Госпиталя для ветеранов войн«Проблема самолечения весьма актуальна. Ее причина не столько в чужих советах, сколько большом доверии к информации в Интернете, — говорит врач Надежда Маврина. — Доступный язык сайтов играет плохую шутку с пользователями.Сложная система болезни превращается в примитивную схему, для понимания которой, как кажется, и не нужен врач. И иногда это очень опасно.Но если симптомы совпадают, почему не выпить то же лекарство?«Даже у очень похожих состояний могут быть принципиально разные причины. Поэтому такая логика подбора лекарства может не только не помочь, но и навредить, — отвечает эксперт. — Кроме того, у каждого человека есть целый ряд особенностей, таких как сопутствующие заболевания или особенности физиологии и анатомии. Чтобы грамотно оценить это и подобрать адекватное лечение, необходимо медицинское образование.Если зайти в аптеку, то можно увидеть, что для одной и той же цели используется множество препаратов. Выбор конкретного средства зависит от индивидуальных особенностей и заболевания, а также от самого пациента. Грамотно учесть все это может только врач».Почему нельзя пить таблетки из рекламы«При боли в горле примите…», «От кашля поможет…» — посмотришь рекламу, и уже к врачу ходить не надо. Все, что нужно, «прописали» с экрана.«Как правило, в рекламе говорят лишь об основном эффекте препарата, — комментирует Надежда Маврина. — Реклама не дает информации о противопоказаниях или особенностях комбинирования с другими лекарствами, а это очень важно при выборе средства».Чем опасны лекарства без рецепта«Каждое лекарство по-своему опасно. Но особым пунктом стоит выделить обезболивающие препараты группы НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты. — Прим. ред.), — говорит врач. — К ним относятся, например, парацетамол или нимесулид („Найз“). Они очень распространены, так как довольно эффективны и при этом экономически доступны. Но при бесконтрольном применении эти средства вызывают НПВС-гастропатию, которая начинается бессимптомно и может внезапно проявиться опасным желудочно-кишечным кровотечением».Можно ли самостоятельно принимать лекарство, которое когда-то назначил врачВ прошлый раз помогло — почему бы снова не попробовать? Часто люди лечатся и по такому принципу.«Как правило, принимать лекарства, которые ранее назначал врач, можно. Но нужно учитывать, что со временем состояние организма меняется, появляются новые заболевания, — предупреждает Надежда Маврина. — Поэтому периодически необходимо консультироваться с врачом насчет смены лекарства или изменения его дозы».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки