Врач Лазуренко рассказала, почему в мандаринах больше вреда, чем пользы

Врач не рекомендует употреблять более 150–300 граммов мандаринов в день.Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.Многие люди любят мандарины и с нетерпением ждут зимы, чтобы насладиться этими сладкими и полезными фруктами. Но, как оказалось, мандарины могут принести не только пользу, но и вред.По словам врача слишком частое употребление мандаринов человек рискует поправиться и получить проблемы с печенью."Мандарины содержат быстрые углеводы, которые мгновенно и сильно повышают уровень глюкозы в крови. Если съесть их больше, чем наш организм способен усвоить, излишки откладываются в жировых клетках, а также в печени. Это может вызвать жировой гепатоз. Проще говоря, ожирение печени", - говорит эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко.Однако для определения точной дозы мандаринов, нужно учитывать и физическую активность."Люди, занимающиеся спортом или испытывающие регулярные физические нагрузки, могут съесть 300 граммов очищенных мандаринов. Остальные – 150–200 граммов".Врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум рассказала, кому стоит исключить этот фрукт из рациона."Ловушка избытка мандаринов, несомненно, является здоровым выбором, но умеренность, как и во всем, является ключевым моментом. Чрезмерное потребление мандаринов может привести к увеличению потребления калорий и сахара, что, возможно, способствует увеличению веса и колебаниям уровня сахара в крови. Чтобы разумно наслаждаться мандаринами, практикуйте контроль порций и балансируйте их с другими питательными продуктами", - утверждает Лементина.4 вреда, которые мандарины могут нанести организмуОстатки пестицидов на кожуреНепрекращающееся беспокойство Как и многие фрукты, мандарины иногда могут содержать следы пестицидов. Чтобы снизить этот риск, тщательно мойте мандарины перед употреблением.Лекарственное взаимодействиеМандарины содержат соединения, которые могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, на которые влияет употребление грейпфрута. Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что мандарины не повлияют на эффективность назначенного вам лечения.Здоровье зубовЕстественная кислотность мандаринов может потенциально нанести вред здоровью ваших зубов, если их употреблять чрезмерно. Чтобы сохранить жемчужные белки, возьмите за привычку полоскать рот водой после употребления мандаринов. Кроме того, соблюдайте правила гигиены полости рта, чтобы противостоять любым неблагоприятным последствиям.Кислотный рефлюксМандарин следует использовать с осторожностью, если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или синдром раздраженного кишечника (СРК), поскольку кислотность фрукта в некоторых случаях может усиливать симптомы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки