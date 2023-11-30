Американские ученые: клубника улучшает работу мозга за 3 месяца
В ходе исследования, проведенного медиками из Университета Цинциннати, было установлено, что употребление клубники оказывает значительно благотворное воздействие на функционирование мозга.
Они выяснили, что употребление клубники оказывает благотворное воздействие на мозг и его функции. Плод способствует улучшению памяти, психического здоровья и служит эффективным средством профилактики деменции. Благоприятный эффект от регулярного употребления клубники становится заметен уже после 12 недель.
Для достижения полученных результатов в эксперименте, проведенном с участием 30 человек в возрасте от 50 до 65 лет, которые испытывали проблемы с памятью, одну из двух групп заставили есть порошок клубники. Через три месяца были выявлены улучшение в памяти и других когнитивных функциях.
Благоприятное влияние клубники не ограничиваются влиянием на когнитивные функции.
Специально для МедикФорум врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, какие у клубники полезные свойства.
"Полифенольные соединения, обнаруженные в клубнике, способствуют правильному функционированию мозга, защищая центральную нервную систему от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменция. Однако, эта вкусная ягода является ценным источником антиоксидантов, таких как кверцетин, кемпферол, хлорогеновая кислота, п-кумаровая кислота, эллаговая кислота и витамин С, которые обеспечивают защиту от воздействия свободных радикалов, помогают организму против ряда заболеваний и снизить уровень холестерина", - рассказывает нутрициолог Строков.
Врач перечислил какую пользу клубника для разных систем организма.
Здоровая кожа
Антиоксидант, эллаговая кислота, может помочь предотвратить появление морщин и восстановить повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовыми лучами.
Здоровое сердце
Клубника может регулировать кровяное давление благодаря содержанию в ней калия (18 миллиграммов). Кровяное давление регулируется, а высокое кровяное давление можно снизить, поскольку калий борется с воздействием натрия, который может быть вредным для организма.
Антиоксиданты и фитохимические вещества в этом фрукте связаны с уменьшением воспаления в суставах, фактора риска артрита и болезней сердца. Было опубликовано исследование, в котором потребление клубники оценивалось по уровню в крови С-реактивного белка (СПР) — сигнала воспаления в организме.
"Результаты исследования показали, что у тех, кто потреблял больше всего клубники, наблюдался более низкий уровень сердечно-легочной реанимации в крови, что снижает риск сердечных заболеваний и инсульта", - говорит Строков.
Здоровье кишечника
Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, питая его полезными бактериями.
"Клубника содержит три грамма клетчатки в порции на одну чашку и является ее отличным источником".
Крепкий иммунитет
Когда вы думаете о продуктах с высоким содержанием витамина С, на ум, вероятно, приходят апельсины, но клубника также является отличным источником этого антиоксиданта: 100 процентов (почти 100 миллиграммов) вашей дневной нормы содержится всего в одной чашке ягод.
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