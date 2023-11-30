Американские ученые: клубника улучшает работу мозга за 3 месяца

Американские ученые нашли ягоду, улучшающую работу мозга за три месяца.В ходе исследования, проведенного медиками из Университета Цинциннати, было установлено, что употребление клубники оказывает значительно благотворное воздействие на функционирование мозга.Они выяснили, что употребление клубники оказывает благотворное воздействие на мозг и его функции. Плод способствует улучшению памяти, психического здоровья и служит эффективным средством профилактики деменции. Благоприятный эффект от регулярного употребления клубники становится заметен уже после 12 недель.Для достижения полученных результатов в эксперименте, проведенном с участием 30 человек в возрасте от 50 до 65 лет, которые испытывали проблемы с памятью, одну из двух групп заставили есть порошок клубники. Через три месяца были выявлены улучшение в памяти и других когнитивных функциях.Благоприятное влияние клубники не ограничиваются влиянием на когнитивные функции.Специально для МедикФорум врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, какие у клубники полезные свойства."Полифенольные соединения, обнаруженные в клубнике, способствуют правильному функционированию мозга, защищая центральную нервную систему от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменция. Однако, эта вкусная ягода является ценным источником антиоксидантов, таких как кверцетин, кемпферол, хлорогеновая кислота, п-кумаровая кислота, эллаговая кислота и витамин С, которые обеспечивают защиту от воздействия свободных радикалов, помогают организму против ряда заболеваний и снизить уровень холестерина", - рассказывает нутрициолог Строков.Врач перечислил какую пользу клубника для разных систем организма.Здоровая кожаАнтиоксидант, эллаговая кислота, может помочь предотвратить появление морщин и восстановить повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовыми лучами.Здоровое сердцеКлубника может регулировать кровяное давление благодаря содержанию в ней калия (18 миллиграммов). Кровяное давление регулируется, а высокое кровяное давление можно снизить, поскольку калий борется с воздействием натрия, который может быть вредным для организма.Антиоксиданты и фитохимические вещества в этом фрукте связаны с уменьшением воспаления в суставах, фактора риска артрита и болезней сердца. Было опубликовано исследование, в котором потребление клубники оценивалось по уровню в крови С-реактивного белка (СПР) — сигнала воспаления в организме."Результаты исследования показали, что у тех, кто потреблял больше всего клубники, наблюдался более низкий уровень сердечно-легочной реанимации в крови, что снижает риск сердечных заболеваний и инсульта", - говорит Строков.Здоровье кишечникаКлетчатка играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, питая его полезными бактериями."Клубника содержит три грамма клетчатки в порции на одну чашку и является ее отличным источником".Крепкий иммунитетКогда вы думаете о продуктах с высоким содержанием витамина С, на ум, вероятно, приходят апельсины, но клубника также является отличным источником этого антиоксиданта: 100 процентов (почти 100 миллиграммов) вашей дневной нормы содержится всего в одной чашке ягод.

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