Обезболивающие при похмелье – лишняя нагрузка на печень.При похмелье лучше воздержаться от употребления кофе и обезболивающих. Этот совет врачей опубликовало издание Daily Mail, на его страницах медики Хусейн Ахмад и Клиффорд Стефан поделились особенностями работы организма после выпивки.«Переработка одного алкогольного напитка организмом занимает 2-3 часа. Большее количество потребует более значительных временных затрат. Это значит, что последствия сильного алкогольного опьянения будут сохраняться около двух дней», - констатировали специалисты.По их словам многие люди думают, что если они будут хорошо закусывать при употреблении спиртных напитков, им это поможет избежать похмелья с его характерным дискомфортом. Но данное состояние определяется количеством выпитого алкоголя. Если было выпито много, то пища не поможет избежать алкогольной интоксикации с последующим недомоганием (хотя степень опьянения в процессе выпивки она снижает).«Чтобы быстрее избавиться от похмелья, не следует пить обезболивающие».Доктор Клиффорд Стефан пояснил, что в этом случае создается дополнительна нагрузка на печень, без того напряженную из-за необходимости расщеплять спиртное.Что касается кофе, в состоянии похмелья лучше воздержаться от его употребления, так как желудок будет излишне раздражаться, и слизистая оболочка подвергнется риску воспаления. Вдобавок кофе усугубляет обезвоживание организма, который начинает еще больше страдать от нехватки электролитов.Чтобы помочь себе при похмелье, следует восполнять уровень влаги и уровень электролитов. Один из напитков, полезных для этого, – вода с добавлением соли и лимонного сока.

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