Психотерапевт Лушникова: негативное мышление повышает риск развития деменции
«Разница между теми, кто справляется с негативными мыслями и движется вперед, и теми, кто часто сталкивается с трудностями, заключается в умении первых отказываться от самокритики», — отметила психотерапевт.
Она добавила, что все люди в разной степени могут страдать от негативных мыслей, поэтому очень важно от них избавляться, прощая себя за ошибки и стараясь увидеть позитив даже в провалах.
Нейропсихолог Ирина Хвингия отмечала, что низкая работоспособность и концентрация внимания зачастую связаны с негативным мышлением. По ее словам, люди чаще всего запоминают именно негативные события, поскольку они эмоционально окрашены.
Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в свою очередь сообщила, что для эффективной борьбы с тревожностью необходимо делать дыхательные упражнения. Также она посоветовала регулярно заниматься спортом и описывать свои эмоции в дневнике.
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