12 эффективных упражнений для снятия напряжения в челюсти

Движения, которые можно легко выполнить в течение дня, чтобы быстро и эффективно освободить от напряжения и спазмированности отдельные части телаПредлагаем некоторые варианты движений, которые можно легко выполнить в течение дня, чтобы быстро и эффективно освободить от напряжения и спазмированности отдельные части тела.Выполняя любое движение, пытайтесь прежде всего осознавать, что вы делаете. Избегайте механического выполнения заданий.Челюсть: Разгрузка и освобождение1. Садитесь удобно на стул. Ступни — в хорошем контакте с полом, руки можно положить на бедра.2. Обратите внимание на лицо, особенно на рот и нижнюю челюсть.Как вы ощущаете свое лицо? Закрыт ли рот, сомкнуты ли губы? Стиснуты ли зубы? Как расположен язык?Найдите лишнюю напряженность и, по возможности, освободитесь от нее.3. Совсем немного приоткройте и сразу же закройте рот несколько раз.Движется ли нижняя челюсть строго вниз или отклоняется в сторону? Остается ли спокойной голова или тоже движется?4. Теперь на конец подбородка для лучшего контроля положите палец и снова приоткройте рот. Сдвигайте челюсть из нижнего положения вправо и опять возвращайте в среднее положение. Повторите это несколько раз.Становится ли постепенно движение более плавным?5. Выполните такое же движение в левую сторону.Насколько далёко сдвигается челюсть в эту сторону? Существует ли различие с движением вправо?6. Выдержите короткую паузу и наблюдайте изменение чувствительности после завершения движений.7. Сдвигайте теперь нижнюю челюсть направо и налево. Опять воспользуйтесь приложенным пальцем как сенсором, чтобы сравнить движения в динамике.Как легко, как далеко может двигаться челюсть в обоих направлениях? Насколько равномерно ее движение?8. Двигайте челюсть из среднего положения вперед, а затем возвращайте на свое место. Приложенный палец остается.Действительно ли нижняя челюсть смещается вперед или отклоняется в сторону? Морщите вы при этом нос? Вы не хмуритесь? Задерживаете ли дыхание или можете дышать спокойно? Движется ли при этом голова или остается спокойной?9. Комбинируйте эти движения. Сдвигайте челюсть сначала вперед, а затем, выдвинутую вперед, смещайте направо, затем налево, направо и налево и опять направо. Если движение все же остается для вас непонятным, начните выполнять его перед зеркалом.10. Сделайте еще одну короткую паузу и наблюдайте свое лицо.11. Опять слегка приоткройте рот и сдвигайте нижнюю челюсть вперед, затем направо, потом назад и из начального положения налево, наконец, опять вперед и этим закончите круговое движение.Чувствуете круг? Если хотите, можете проконтролировать себя перед зеркалом. Убедитесь, что это действительно круг.12. Откройте и закройте рот еще несколько раз.Наблюдайте, какие изменения произошли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки