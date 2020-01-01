BMJ: дистанционные консультации увеличивают количество врачебных ошибок

Британские ученые из Оксфордского университета предупреждают о возросшем риске неправильной постановки диагноза и фатальных последствий при проведении дистанционных медицинских консультаций.Их исследование, основанное на анализе нескольких десятков случаев здравоохранения в период с 2020 по 2023 годы на территории Великобритании, выявило серьезные недочеты в таком формате обслуживания пациентов.Согласно сообщению на портале BMJ, дистанционные консультации приводили к ошибочной диагностике и, как следствие, назначению неправильного лечения. Трагически, некоторые из этих инцидентов завершились летальным исходом для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.В частности, ученые отметили недостаточную способность врачей выявлять критические состояния, такие как тромбоэмболия легочной артерии и сепсис, что может привести к серьезным осложнениям и даже гибели пациентов.Дистанционные медицинские консультации стали особенно востребованными в период пандемии COVID-19, когда требовалось соблюдение режима самоизоляции. Однако, профессор Триша Гринхальх объяснила, что ошибки врачей при использовании видеосвязи в основном связаны с организационным напряжением и недостаточной эффективностью коммуникации.Эксперты призывают к повышенной осторожности и возможной переоценке использования дистанционных медицинских консультаций, особенно при обслуживании пациентов с потенциально серьезными заболеваниями, где важность точной диагностики и лечения становится жизненно важной.

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