Учёные выявили наиболее полезный для здоровья способ варки кофе
Исследователи выяснили, что уровень смертности снижается у тех, кто употребляет 1-4 чашки фильтрованного кофе в день. Оказалось, что данный способ приготовления помогает удалить из кофе субстанции, которые могут привести к повышению уровня холестерина в крови.
Эксперты отметили, что концентрация этих веществ в нефильтрованном кофе значительно выше, примерно в 30 раз, чем в кофе, приготовленном с использованием фильтра. Это открытие предполагает, что употребление фильтрованного кофе может быть связано с меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.
Итак, хотя привычка пить кофе сама по себе не является вредной, способ приготовления может оказать значительное влияние на его благотворное воздействие на организм. Эти результаты могут послужить основой для более осознанного выбора способа приготовления кофе в повседневной жизни.
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