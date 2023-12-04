Можно ли восстановить зрение без операции

В соцсетях и мессенджерах утверждается, что восстановить стопроцентную остроту зрения при любых заболеваниях глаз можно, даже не прибегая к оперативному вмешательству. Якобы для этого достаточно регулярно выполнять специальную гимнастику для глаз.А что на самом деле?Глазные болезни остаются одними из самых распространенных в мире. В России каждый третий-четвертый взрослый страдает близорукостью, а по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения. Их могут вызывать инфекции, травмы, аллергия, врожденные патологии, аутоиммунные, онкологические или наследственные заболевания и т.п. Кроме того, зрение может ухудшиться у тех, кто страдает от гипертонии и сахарного диабета. Основные нарушения, которые влияют на четкость зрения и могут привести к слепоте, — это близорукость, дальнозоркость, астигматизм, а также помутнение хрусталика, поражение сетчатки при диабете, глаукома, возрастные изменения сетчатки и т.п.По оценке ВОЗ, примерно у 1 млрд человек нарушения зрения можно было предотвратить или все еще можно вылечить. Для этого необходимо проходить профилактические осмотры и своевременно обращаться за помощью. Симптомы, при которых стоит посетить офтальмолога, — зуд и покраснение, появление выделений и уменьшение угла обзора, а также боль, сухость и жжение в глазах. Специалист проведет диагностику и предложит схему лечения. Большинство аллергических и инфекционных заболеваний органов зрения лечится с помощью лекарств. Но тяжелые состояния — травмы, катаракта, отслоение сетчатки и т.п. — требуют хирургического вмешательства.Ухудшение зрения вдаль может быть связано и с так называемым спазмом аккомодации, то есть спазмом мышцы глаза, которая помогает рассматривать предметы на разном расстоянии. При взгляде вдаль она должна расслабляться, но, если этому мешает спазм, взгляд продолжает фокусироваться вблизи. Спазм аккомодации не передается по наследству, это приобретенное заболевание. Его может спровоцировать другая болезнь глаз или же зрительная перегрузка при длительной фокусировке на близко расположенных предметах. Для лечения спазма аккомодации назначают специальные капли, расслабляющие мышцу. Кроме того, пациентам действительно рекомендуют и упражнения для тренировки мышц глаза, но только в комплексе с другими методами лечения. Окончательную схему борьбы с проблемой определяет лечащий врач.Офтальмолог также может рекомендовать пациенту гимнастику для глаз и при отсутствии каких-либо нарушений — для снятия дискомфорта после долгой работы за компьютером или использования гаджетов. Такие упражнения направлены на тренировку глазных мышц, однако не могут считаться единственным эффективным лечением тех заболеваний, которые вообще не связаны с работой мышц глаза или связаны не только с ней. Так, школьникам Минздрав рекомендует для профилактики близорукости регулярно выполнять гимнастику для глаз, но в комплексе с прогулками на свежем воздухе, правильным питанием и грамотным чередованием учебы и отдыха. Очевидно, это подойдет и взрослым. А детям до пяти лет советуют избегать или минимизировать контакты с гаджетами, чтобы не перегружать глаза."Сегодня целый ряд заболеваний, ранее приводивших к слабовидению и слепоте, успешно лечится. Современные методики диагностики и лечения позволили за последние 10 лет сократить показатель первичной инвалидности по зрению среди взрослого населения России на 33%, среди детей — на 28%, — отмечал ранее главный внештатный офтальмолог Минздрава России, академик РАН Владимир Нероев. — Российская офтальмология сегодня соответствует современным мировым достижениям, а по ряду направлений опережает их. В арсенале отечественных офтальмологов имеются диагностические технологии, позволяющие выявить заболевание на самой ранней стадии, оценить тончайшие нарушения зрительной функции. Офтальмохирурги оперируют тяжелейшие патологии, которые еще недавно считались неоперабельными, например отслойку и острый некроз сетчатки".Что в сухом остатке?Специалисты могут назначать гимнастику для тренировки мышц глаза, но только в комплексе с другими методами лечения или для профилактики, так как регулярное выполнение упражнений при отсутствии противопоказаний не повредит органам зрения. Однако полностью восстановить его остроту одна только гимнастика не поможет, поскольку серьезные болезни лечатся при помощи операций: лазерной коррекции зрения, замены хрусталика и др. Для профилактики же специалисты рекомендуют также сбалансированно питаться, следить за зрительной нагрузкой и своевременно проходить обследования.

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